IATA: "Koronavirüs nedeniyle hava yolu şirketlerinin yolcu gelirleri 314 milyar dolar azalabilir"
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› IATA: "Koronavirüs nedeniyle hava yolu şirketlerinin yolcu gelirleri 314 milyar dolar azalabilir" - Haberler
Montreal, Kanada, Güncel

IATA: "Koronavirüs nedeniyle hava yolu şirketlerinin yolcu gelirleri 314 milyar dolar azalabilir"

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hava yolu şirketlerinin gelirlerinin bu yıl 314 milyar dolar azalabileceğini duyurdu.

14.04.2020 19:48 | Son Güncelleme: 14.04.2020 19:48
IATA:

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hava yolu şirketlerinin gelirlerinin bu yıl 314 milyar dolar azalabileceğini duyurdu.

Merkezi Kanada'nın Montreal kentinde olan IATA'dan yapılan açıklamada, koronavirüs salgınının hava taşımacılığı sektörüne artan etkisi değerlendirildi.

IATA'nın Kovid-19 salgınının havacılık sektörüne etkisine ilişkin analizinin güncellendiğine yer verilen açıklamada, 24 Mart'taki son analizde üç ay süren ciddi seyahat kısıtlamalarının olduğu bir senaryoda havacılık gelirlerinde, 2019'a göre yüzde 44 düşüşle 252 milyar dolar kayıp yaşanabileceğini öngörüldüğü hatırlatıldı.

Açıklamada, 24 Mart'tan bu yana Kovid-19 salgınının belirgin bir şekilde derinleştiğine ve hükümetler tarafından çeşitli kısıtlamaların getirildiğine vurgu yapılarak, salgından dolayı hava yolu şirketlerinin yolcu gelirlerinin 2020'de geçen yıla göre yüzde 55 düşerek 314 milyar dolara ulaşabileceği belirtildi.

Açıklamada, küresel ekonominin resesyona doğru gitmesinden ve seyahat kısıtlamalarından dolayı, bu yıl yolcu talebinin geçen yıla göre yüzde 48 azalmasının beklendiği belirtildi.

Hükümetlere, krizden çıkabilmeleri için hava yolu şirketlerine "acilen" likidite sağlama çağrısı yapılan açıklamada, aksi takdirde birçok şirketin haftalar içinde iflas açıklayabileceği uyarısı yapıldı.

Birliğin açıklamasında, Çin'de olduğu gibi, ilk önce yurt içi uçuşların açılmasını ve bunun ardından yurt dışı uçuşların da yavaş yavaş başlamasının beklendiği aktarıldı.

IATA, Kovid-19 salgınına yönelik şubatta yaptığı ilk analizde hava yolu şirketlerinin gelirlerinin 29,3 milyar dolar düşeceğini açıklamıştı. Kriz derinleştikçe analizlerini güncelleyen birlik, 5 Mart'ta gelir kaybının 113 milyar dolara ve 24 Mart'taki son analizinde 2019'a göre yüzde 44 düşüşle 252 milyara çıkabileceğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi! 1,5 metre değilmiş Haberler
Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi! 1,5 metre değilmiş
Salgına karşı İtalya'yı uyaran ünlü profesörden Türk halkına mesaj Haberler
Salgına karşı İtalya'yı uyaran ünlü profesörden Türk halkına mesaj
Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı tedavide müthiş gelişme! Kronik rahatsızlığı bulunan hasta koronayı atlattı Haberler
Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı tedavide müthiş gelişme! Kronik rahatsızlığı bulunan hasta koronayı atlattı
Çılgın rakam! Prens Selman, İngiliz kulübünü satın alıyor Haberler
Çılgın rakam! Prens Selman, İngiliz kulübünü satın alıyor
Koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı Haberler
Koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı
İnfaz düzenlemesiyle Alaattin Çakıcı cezaevinden çıkıyor Haberler
İnfaz düzenlemesiyle Alaattin Çakıcı cezaevinden çıkıyor
Fahriye Evcen'den oğlunun 1. yaşına duygusal kutlama: Sen kalbimin ta kendisiymişsin
Fahriye Evcen'den oğlunun 1. yaşına duygusal kutlama: Sen kalbimin ta kendisiymişsin
Son Dakika: Kasım 2019 celp döneminde askere alınanların hizmet süresi 1 ay uzatıldı
Son Dakika: Kasım 2019 celp döneminde askere alınanların hizmet süresi 1 ay uzatıldı
Koronavirüsten hayatını kaybeden Haydar Baş'ın sevenlerine veda ettiği görüntüleri ortaya çıktı
Koronavirüsten hayatını kaybeden Haydar Baş'ın sevenlerine veda ettiği görüntüleri ortaya çıktı
Buz pistini ateşe veren iş adamı, İmamoğlu ve Kaftancıoğlu'na yüklendi
Buz pistini ateşe veren iş adamı, İmamoğlu ve Kaftancıoğlu'na yüklendi
Son dakika: CHP, infaz düzenlemesini Anayasa Mahkemesi'ne götürerek itiraz edecek
Son dakika: CHP, infaz düzenlemesini Anayasa Mahkemesi'ne götürerek itiraz edecek
Brezilya'da salgına rağmen düzenlenen doğum günü partisi, bir aileyi yok etti
Brezilya'da salgına rağmen düzenlenen doğum günü partisi, bir aileyi yok etti
Yılmaz Vural'dan Fenerbahçe açıklaması: Vereceğim her cevap Akhisar camiasını acıtır
Yılmaz Vural'dan Fenerbahçe açıklaması: Vereceğim her cevap Akhisar camiasını acıtır
Son Dakika: Türk Profesör Aykut Özdarendeli ve ekibi, koronavirüsün gen haritasını çıkardı
Son Dakika: Türk Profesör Aykut Özdarendeli ve ekibi, koronavirüsün gen haritasını çıkardı
Haluk Levent, devlet hastanelerine yoğun bakım ventilatör cihazı bağışladı
Haluk Levent, devlet hastanelerine yoğun bakım ventilatör cihazı bağışladı
Eşini öldüren adam, cinayete koronavirüs süsü vermeye çalışınca yakayı ele verdi
Eşini öldüren adam, cinayete koronavirüs süsü vermeye çalışınca yakayı ele verdi
Trump'un eski danışmanından ilginç iddia: Koronavirüsü insanlara mikroçip takmak için Bill Gates yarattı
Trump'un eski danışmanından ilginç iddia: Koronavirüsü insanlara mikroçip takmak için Bill Gates yarattı
Antalya'ya yerleşen Alman vatandaşı, kapı kapı dolaşıp ihtiyaç sahiplerine maddi yardım yaptı
Antalya'ya yerleşen Alman vatandaşı, kapı kapı dolaşıp ihtiyaç sahiplerine maddi yardım yaptı
Altın tarihi rekorunu kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altın tarihi rekorunu kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Abdullah Avcı: Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ta başarılı olmasını çok isterim
Abdullah Avcı: Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ta başarılı olmasını çok isterim
Kendisini izole eden hemşireye çocuklarından duygulandıran soru: Annecim ne zaman bitecek bu tatil?
Kendisini izole eden hemşireye çocuklarından duygulandıran soru: Annecim ne zaman bitecek bu tatil?
Türk yapımı 7. Koğuştaki Mucize filmini izleyen Neymar, hüngür hüngür ağladı
Türk yapımı 7. Koğuştaki Mucize filmini izleyen Neymar, hüngür hüngür ağladı
Jandarma yardım isteyen çiftçinin tarlasına traktörle gübre attı
Jandarma yardım isteyen çiftçinin tarlasına traktörle gübre attı
Koronavirüs salgınında ilk kez bir ölüden virüs bulaştı
Koronavirüs salgınında ilk kez bir ölüden virüs bulaştı
Koronavirüs nedeniyle Fransa ekonomisi yüzde 8 daralacak
Koronavirüs nedeniyle Fransa ekonomisi yüzde 8 daralacak
Tepki çeken görüntüler sonrası Salda Gölü proje alanına vatandaşların 7/24 izleyebilmesi için kamera sistemi kurulacak
Tepki çeken görüntüler sonrası Salda Gölü proje alanına vatandaşların 7/24 izleyebilmesi için kamera sistemi...
ABD ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle bir günde 2311 kişi hayatını kaybetti
ABD ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle bir günde 2311 kişi hayatını kaybetti
ABD'de doktorların dinlenme odaları morga dönüştürüldü
ABD'de doktorların dinlenme odaları morga dönüştürüldü
Nihat Özdemir: Liglerin başlama tarihini devletimizin kurullarıyla birlikte vereceğiz
Nihat Özdemir: Liglerin başlama tarihini devletimizin kurullarıyla birlikte vereceğiz
Babasını gözleme ile zehirleyen Betül, ifadesinde sevgilisini suçladı
Babasını gözleme ile zehirleyen Betül, ifadesinde sevgilisini suçladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Saruhan Oluç Özlem Zengin Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Emrah Cemal Can Sezen Aksu Levent Dörter
Spor Lionel Messi Bülent Uygun Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Tbmm İnfaz Nisan Futbolcu
Şu an buradasınız: IATA: "Koronavirüs nedeniyle hava yolu şirketlerinin yolcu gelirleri 314 milyar dolar azalabilir" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.4.2020 19:53:37. #1.15#
title