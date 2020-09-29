IATA: Havayolu seyahatleri 2020 yılında yüzde 66 azalacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

IATA: Havayolu seyahatleri 2020 yılında yüzde 66 azalacak

29.09.2020 16:11 | Son Güncelleme: 29.09.2020 16:15
IATA: Havayolu seyahatleri 2020 yılında yüzde 66 azalacak

Uluslararası Hava Taşımacıları Birliği'nin (IATA), Salı günü açıkladığı yeni rapora göre, küresel düzeyde havayolu trafiği 2020 yılında, 2019 yılına göre yüzde 66 azalacak.

Uluslararası Hava Taşımacıları Birliği'nin (IATA), Salı günü açıkladığı yeni rapora göre, küresel düzeyde havayolu trafiği 2020 yılında, 2019 yılına göre yüzde 66 azalacak.

IATA'nın bir önceki raporunda, küresel hava trafiğinde, Covid-19 pandemisi nedeniyle 2020 yılında beklenen daralma yüzde 63 olarak öngörülmüştü.

IATA'dan Eylül ayının başlarında yapılan bir çağrıda, tüm havayolu yolcularının uçaklara binmeden önce sistemik olarak Covid-19 testinden geçirlemesini istenmiş ve küresel havayolu erişim ağının ancak bu yolla yeniden kurulabileceğini vurgulanmıştı,Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı da Pazartesi günü açıkladığı raporda, ülke genelinde havayoulu yolcu sayısının 2020 yılında yüzde 53 düşmesinin beklendiğini açıkladı.Bakanlık öngörülerine göre, Rusya'da havayolu taşımacılığı yolcu sayısı 2020 yılında 60 milyon kişide kalması bekleniyor. Raporda, yolcu sayısında beklenen gerilemenin etkisiyle, havayolu sektöründe toplam gelirlerin de yüzde 50'nin üzerinde düşmesinin beklendiği vurgulandı.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Angela Merkel Volkan Bozkır Fahrettin Koca Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Beren Saat Seda Sayan Hazal Kaya Ali Sürmeli
Spor Fatih Terim Eddie Newton Rıza Çalımbay Ali Palabıyık Vincent Aboubakar
Daha Fazla Kız Çocuk Beşiktaş Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: IATA: Havayolu seyahatleri 2020 yılında yüzde 66 azalacak - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.9.2020 16:38:40. #1.14#
title