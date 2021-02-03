IATA: Hava trafiğinde 2019 düzeylerinin yarısı 2021'de zor
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IATA: Hava trafiğinde 2019 düzeylerinin yarısı 2021'de zor

03.02.2021 17:21 | Son Güncelleme: 03.02.2021 17:25
IATA: Hava trafiğinde 2019 düzeylerinin yarısı 2021'de zor

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (International Air Transport Association - IATA), 2021 yılında 2019 yılındaki düzeylerinin yüzde 50'sine ulaşılabileceğini, ancak bu düzeye ulaşmanın dahi oldukça zor olacağını dikkat çekti.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (International Air Transport Association - IATA), 2021 yılında 2019 yılındaki düzeylerinin yüzde 50'sine ulaşılabileceğini, ancak bu düzeye ulaşmanın dahi oldukça zor olacağını dikkat çekti.

IATA'dan Çarşamba günü yapılan açıklamaya göre, en kötü senaryoya göre, 2021 yılında, geçen yıla göre yalnızca yüzde 13 artışla, 2109 yılı düzeylerinin yüzde 38'ine ulaşılabilecek.

IATA'nın açıklamasında, evrimleşmiş yeni Covid-19 türlerinin ortaya çıkması ve yeni seyahat kısıtlamaları gibi etkenlerin öngörüler için aşağı yönlü riskler oluşturduğuna dikkat çekildi. IATA ayrıca hükümetleri, kriz ile başa çıkabilmeleri için hava yolu şirketlerine destek olmaya çağırdı.

IATA Genel Direktörü Alexandre de Juniac, "Yakın zaman için Covid-19'un olmadığı bir dünyayı öngörenin olduğunu sanmıyorum; hatta, bu yılın içinde" diye vurguladı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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