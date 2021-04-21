IATA'dan bu yıl hava yolu sektöründe 47,7 milyar dolarlık zarar beklentisi
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IATA'dan bu yıl hava yolu sektöründe 47,7 milyar dolarlık zarar beklentisi

IATA'dan bu yıl hava yolu sektöründe 47,7 milyar dolarlık zarar beklentisi
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), hava yolu sektöründe bu yıl 47,7 milyar dolarlık zarar beklediğini duyurdu.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), hava yolu sektöründe bu yıl 47,7 milyar dolarlık zarar beklediğini duyurdu.

IATA'dan yapılan açıklamada, görünümün, sektördeki toparlanmanın bu yılın ikinci yarısında başlayacağına işaret ettiği belirtildi.

Hava yolu sektörünün 2020'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle 126,4 milyar dolar zarar ettiği anımsatılan açıklamada, sektörde bu yıl ise 47,7 milyar dolarlık zarar beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, karantina önlemleri dahil olmak üzere seyahat kısıtlamalarının talebi olumsuz etkilediğine işaret edilerek, 2021'de toplam yolcu sayısının 2,4 milyara ulaşmasının beklendiği aktarıldı.

Yolcu sayısının 2020'de seyahat eden 1,8 milyar kişiyi geride bırakacağı tahminine yer verilen açıklamada, sayının, 2019'daki 4,5 milyar yolcunun çok altında kalacağı belirtildi.

Sektörün gelirinin bu yıl 458 milyar dolar olmasının beklendiği, bu rakamın 2019'da elde edilen 838 milyar dolarlık gelirin yüzde 55'ine denk geldiği aktarılan açıklamada, sektörün gelirinin geçen yıl 372 milyar dolar olduğu bildirildi.

IATA Genel Direktörü Willie Walsh, konuya ilişkin değerlendirmesinde, krizin herkesin beklediğinden daha uzun ve derin olduğunu kaydetti.

Bu yıl 2,4 milyarlık yolcu sayısı tahminine rağmen hava yolu şirketlerinin 81 milyar dolarlık nakit kaybı yaşayacaklarını aktaran Walsh, "Kayıplar, 2020'den itibaren azalacak ama krizin acısı artıyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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