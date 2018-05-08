Iasmin Latovlevici'nin Galatasaray'daki Sözleşmesi Bitti
Galatasaray'ın sezon başında Karabükspor'dan transfer ettiği Iasmin Latovlevici'nin sözleşmesindeki opsiyon hakkı kalktı. Rumen oyuncu sezon sonu serbest kalıyor.
Galatasaray'ın sezon başında 550 bin euro bonservis ve 750 bin euro maaş karşılığında kadrosuna kattığı Iasmin Latovlevici ile 1+1 yıllık sözleşme imzalanmıştı. +1 yıllık kontratın geçerli olması için Rumen oyuncunun sezon boyunca Galatasaray formasıyla en az 18 resmi maça ilk 11'de başlaması gerekiyordu.
2 MAÇTA OYNASA BİLE SÖZLEŞMESİ UZAMAYACAK
Süper Lig'de 10, Türkiye Kupası'nda da 5 maçta forma giyen Iasmin Latovlevici'nin 18 maçta oynama ve dolayısıyla sözleşmesinin bir sezon daha uzama ihtimali ortadan kalktı. Latovlevici geri kalan 2 maçta oynasa bile 18 maç maddesini dolduramayacak ve sezon sonunda serbest kalacak.
Kaynak: Skorer
YORUMLAR (3)
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Halı saha maçına çağırmam ben bu keltoşu gönder gitsinCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Hemen gitsinCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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gitsin.faydası yok.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır