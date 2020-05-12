- İaşe dağıtımında sosyal mesafe dinlemediler- Kızılay Kayseri Şube Başkanı Şener Şekerci: - "Bugün...
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- İaşe dağıtımında sosyal mesafe dinlemediler- Kızılay Kayseri Şube Başkanı Şener Şekerci: - "Bugün...

İaşe dağıtımında sosyal mesafe dinlemediler Kızılay Kayseri Şube Başkanı Şener Şekerci: "Bugün biz de ne olduğunu tam olarak anlayamadığımız şekilde sabah 05: 30-06: 00'da başlayan bir yoğunlaşma yaşadık" Kayseri'de Kızılay tarafından yapılacak olan iaşe yardımını duyan vatandaşlar, bina...

- İaşe dağıtımında sosyal mesafe dinlemediler- Kızılay Kayseri Şube Başkanı Şener Şekerci: - 'Bugün...
12.05.2020 14:03 | Son Güncelleme: 12.05.2020 14:09

İaşe dağıtımında sosyal mesafe dinlemediler

Kızılay Kayseri Şube Başkanı Şener Şekerci:

"Bugün biz de ne olduğunu tam olarak anlayamadığımız şekilde sabah 05: 30-06: 00'da başlayan bir yoğunlaşma yaşadık"

KAYSERİ - Kayseri'de Kızılay tarafından yapılacak olan iaşe yardımını duyan vatandaşlar, bina önünde yoğunluk oluşturdu. Sosyal mesafe ve maske kurallarına uymayan vatandaşları polis dağıttı.

Edinilen bilgiye göre Kızılay Kayseri Şubesi'nce Ramazan ayı dolayısıyla yapılan iaşe yardımını duyan vatandaşlar, kolilerden alabilmek için sabahın erken saatlerinde yardımını dağıtılacağı yerde beklemeye başladı. Ülkemizde Covid-19 salgınının önüne geçebilmek amacıyla alınan tedbirlerden olan sosyal mesafe ve maske kullanımına uymayan vatandaşlar, metrelerce uzunlukta kuyruk oluşturdu. Vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uymadığının bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri vatandaşların sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarılarda bulundu. Anonslarla da uyarılan vatandaşlar düzenli şekilde sıraya girmedi. Kızılay yetkilileriyle de görüşen polis ekipleri, vatandaşın korona virüs tedbirlerine uymayacağını anlaması üzerine vatandaşları dağıttı. Polis vatandaşlara, yardımların Kızılay tarafından evlerine dağıtılacağını söyledi.

Kızılay Kayseri Şube Başkanı Şener Şekerci; bugün allaşılamayan bir yoğunluk yaşadıklarını belirterek vatandaşların kurallara uyduğu taktirde yardımların devam edeceğini söyledi. Şekerci; "Pandemi günleri başladığından beri yaklaşık 50 gündür düzenli olarak iaşe dağıtımlarına devam ediyoruz. Evlerinden çıkamayan vatandaşların telefonla başvurmaları üzerine evlerine teslim ediyoruz. Fakat bugün biz de ne olduğunu tam olarak anlayamadığımız şekilde sabah 05: 30-06: 00'da başlayan bir yoğunlaşma yaşadık. Çok ciddi bir kalabalık oluştu. Emniyet güçlerince mümkün olduğunca sosyal mesafeyi sağlamalarını istesek de bunu başaramadık. Doğal olarak dağıtımı kesmek zorunda kaldık. Günlük minimum 100 aileye iaşe ulaştırıyoruz. Ulaştırmaya da devam edeceğiz. Ama gelen vatandaşlarımızdan tek bir ricamız var, bunu bizim için değil kendileri için istiyoruz; devletimizin koyduğu sosyal mesafe ve maske kullanımı kurallarına riayet etmeleri. Bu şartları sağladığımız müddetçe dağıtımlarımız devam edecek. Ama bugünkü gibi kendi sağlıklarına zarar verecek kitlesel bir sıkıntı oluşturacak durum oluştuğu zaman da mecburen dağıtımı kesip insanları dağıtmak zorunda kalıyoruz. Şu zor günlerde kimseyi boş göndermek istemiyoruz, devletimize; milletimize hizmet için buradayız. Tek ricamız kurallara uyulması" ifadelerini kullandı.

Bazı sırada bekleyen vatandaşlar da polis ve Kızılay yetkililerine teşekkür ederek, kurallara uymayan diğer vatandaşlara tepkisini gösterdi.

- İaşe dağıtımında sosyal mesafe dinlemediler- Kızılay Kayseri Şube Başkanı Şener Şekerci: - 'Bugün...

Kaynak: İHA

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