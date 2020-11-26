IAS'tan Güney Kore'ye yazılım ihracı
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IAS'tan Güney Kore'ye yazılım ihracı

26.11.2020 16:23 | Son Güncelleme: 26.11.2020 16:23
IAS'tan Güney Kore'ye yazılım ihracı

Teknolojisi firması IAS, sunduğu kurumsal kaynak planlama çözümü caniasERP ile dünyanın en önemli yazılım pazarına sahip ülkelerinden biri olan Güney Kore'deki operasyonlarına devam ediyor.

Teknolojisi firması IAS, sunduğu kurumsal kaynak planlama çözümü caniasERP ile dünyanın en önemli yazılım pazarına sahip ülkelerinden biri olan Güney Kore'deki operasyonlarına devam ediyor.

IAS'tan yapılan açıklamaya göre, sunduğu kurumsal kaynak planlama çözümü caniasERP başta olmak üzere IoT, iş zekası uygulamaları, büyük veri ve bulut çözümleri ile hem Türkiye'de hem de uluslararası arenada başarısını sürdüren Türk teknoloji firması IAS, pazarın en önemli ülkelerinden biri olan Güney Kore'deki operasyonunda başarılara imza attı.

2015 yılında ülkede pazarına giriş yapan IAS, kısa sürede oradaki yerel çözüm ortağı ile çalışmalarını başlatmıştı. Devam eden yıllarda ilk müşterilerini kazanan ve başarılı projelere imza atan IAS, 2019 yılının başlarında Güney Kore'nin başkenti Seul'de açtığı ofisi ile operasyonlarını genişletti. Güçlü ve tecrübeli danışmanlık ekibiyle buradaki projelerini sürdüren IAS, otomotiv sektörünün dünya devlerinden biri ile başlattığı projesinde de kısa sürede büyük ilerleme kaydetti.

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Türk mühendisler tarafından geliştirilen kurumsal kaynak planlama yazılımı caniasERP, Türkiye ve globalde 30'dan fazla ülkede firmaların Endüstri 4.0 yolculuğunda duydukları ihtiyaçlara çözüm sunuyor.

Teknoloji alanında önde gelen Almanya, Hindistan, İsviçre, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Arap Emirliği ve Güney Kore'deki faaliyetleri ile öne çıkan IAS, yurtdışındaki ofisleri ve iş ortakları ile dünyanın her yerine yerli yazılımı ihraç ediyor.

Son olarak Güney Kore merkezli, dünya devi bir otomotiv firması ile anlaşan IAS, firma ile başlattığı projesinin ilk iki fazını kısa sürede başarı ile tamamlayarak bu pazarda önemli çalışmalardan birine daha imza attı. Firmanın yan kuruluşuna hizmet veren IAS'ın ilerleyen dönemde çalışmalarını genişleterek devam edilmesine karar verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu

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