İapple Store, Yeni İphone'lar İçin Kapandı!

iPhone X, Apple tarafından bugün düzenlenecek etkinlikte iPhone 8 modelleriyle birlikte karşımıza çıkacak. 10. yıla özel bir iPhone ile karşımıza çıkacak olan Apple, sizlere canlı ve en hızlı şekilde aktaracağımız etkinlik öncesi çevrimiçi satış mağazası Apple Store"u bakıma aldı.



Yakında yeniden sizinle olacağız



Apple Store"un çevrimiçi satış mağazasını ziyaret edenlerin karşısına bir mesaj çıkıyor. Apple Store"un güncellendiği yakında yeniden yayında olacağını belirten mesaj farklı dillerde ekrana geliyor.



Apple"ın her lansman öncesinde yaptığı gibi online mağaza kısa bir süreliğine kapatıldı. Etkinlikle birlikte şirket yeni ürünlerini dünyaya tanıtırken, Apple"ın online mağazasına da yeni ürünlerin yer alması bekleniyor.







Yani sitede şu anda yeni ürünlerin yerleştirilmesi yapıldığı için sayfa kısa süreliğine de olsa kapatılmış durumda.



Bu akşam düzenlenecek olan etkinlikte 10. yıla özel iPhone X ve iPhone 8 modellerinin yanında yenilenen AirPods kulaklılar gibi yeni ürünlerin resmiyet kazanmasıyla beraber sitenin yeniden aktif hale geçeceğini belirtelim.