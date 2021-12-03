Ian Nepomniachtchi kimdir? Satranç oyuncusu Ian Nepomniachtchi kaç yaşında, nereli, mesleği ne, puanı kaç?

Ian Alexandrovich Nepomniachtchi, Rus satranç ustası ve yorumcusudur. Peki, Ian Nepomniachtchi kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Satranç oyuncusu Ian Nepomniachtchi puanı kaç?

IAN NEPOMNİACHTCHİ KİMDİR?

Ian Alexandrovich Nepomniachtchi, Rus satranç ustası ve yorumcusudur. Nepomniachtchi, 2010 ve 2020 Rusya Süper Finalini ve 2010 Avrupa Bireysel şampiyonluğunu kazandı. Ayrıca 2016 Tal Memorial'ı ve hem 2008 hem de 2015 Aeroflot Open etkinliklerini kazandı.

Nepomniachtchi, 2010 ve 2020 Rusya Süper Finalini ve 2010 Avrupa Bireysel şampiyonluğunu kazandı. Ayrıca 2016 Tal Memorial'ı ve hem 2008 hem de 2015 Aeroflot Open etkinliklerini kazandı. Antalya (2013) ve Astana'da (2019) Rus takımının bir üyesi olarak Dünya Takım Satranç Şampiyonası'nı kazandı. Nepomniachtchi, Reykjavik'te düzenlenen 2015 Avrupa Takım Satranç Şampiyonası'nı Rus takımıyla kazandı.

Ekim 2016'da Nepomniachtchi, hem hızlı satranç hem de yıldırım satrançta dünyada dördüncü sırada yer aldı. Dünya Hızlı Şampiyonası'nda iki gümüş madalya ve Dünya Yıldırım Şampiyonası'nda bir gümüş madalya kazandı ve 2008 Ordix Açık'ı kazandı. Aralık 2019'da Nepomniachtchi, 2019 FIDE Grand Prix'sini ikinci bitirerek 2020–21 Adaylar Turnuvası'na katılmaya hak kazandı. 2021 FIDE Adaylar turnuvasını bir raundla kazandı ve şu anda 2021 Dünya Satranç Şampiyonası'nda Magnus Carlsen ile karşı karşıya.

Nepomniachtchi aynı zamanda eski bir yarı profesyonel Dota oyuncusu.

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