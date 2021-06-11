Iaf ve Euratex Birlikte İki Ayrı Kongre Düzenleme Kararı Aldılar

Uluslararası Hazır Giyim Federasyonu IAF ve Avrupa Hazır Giyim ve Tekstil Konfederasyonu Euratex, Covid-19'un sektör üzerindeki etkisini masaya yatırmak için birlikte iki ayrı kongre düzenleme kararı aldılar.