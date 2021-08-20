IAEA, Fukuşima'daki radyoaktif özellikli işlenmiş atık suyun tahliye sürecini izleyecek
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IAEA, Fukuşima'daki radyoaktif özellikli işlenmiş atık suyun tahliye sürecini izleyecek

IAEA, Fukuşima'daki radyoaktif özellikli işlenmiş atık suyun tahliye sürecini izleyecek
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA), Fukuşima Dai-içi'deki radyoaktif özellikli işlenmiş atık suyun tahliye sürecini gözlemleyecek.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA), Fukuşima Dai-içi'deki radyoaktif özellikli işlenmiş atık suyun tahliye sürecini gözlemleyecek.

Kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre, Japonya Ekonomi Ticaret ve Sanayi Bakanı Kajiyama Hiroşi, Viyana'da IAEA Genel Direktörü Rafael Grossi ile bir araya geldi.

Görüşmede Kajiyama ile Grossi, Japonya'nın Fukuşima Dai-içi nükleer santralindeki radyoaktif özellikli işlenmiş atık suyun tahliye etme sürecinin izlenmesi konusunda anlaştı.

IAEA, santraldeki işlenmiş atık suyun denize salıverilmesi sürecinde Japonya hükümetinin destek talebini kabul etti.

Görüşme sonrası düzenlenen toplantıda konuşan Kajiyama uygulamanın, atık suyun salıverilmesine yönelik güvenlik endişelerinin giderilmesini hedeflediğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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