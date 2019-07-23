"IAB TR mühendis adaylarına dijitalin kapılarını açıyor"

IAB TR tarafından 5 yıldır Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin desteğiyle düzenlenen UniChallenge+ Dijital Öğrenci İşleri Eğitim Kampı'nın uzantısı olan UniChallengeTech mühendislik öğrencilerini ve yeni mezunlarını Dijital'e bekliyor.

UniChallenge+'ın yakaladığı bu başarı, IAB TR'yi sektörün bir başka ihtiyacını ele almaya yönlendirdi. Bir haftalık programda genc¸ler bir yandan dijital du¨nyayı farklı bir perspektiften tanırken o¨te yandan proje u¨retecek ve egˆlenceli vakit geçirecek. Derslerin yanı sıra, ekip c¸alıs¸masını destekleyen aktivitelere katılıp dijital u¨nlu¨lerle sohbet etme imkânı bulacaklar. Ayrıca eğitimi başarıyla tamamlayan ekipler IAB TR üyesi firmalarda staj hakkı elde edecek.

Katılım kontenjanı 50 ile sınırlı olan programın başvuruları Türkiye genelindeki tüm üniversitelerin Mühendislik bölümlerine açık olacak.

Kaynak: Bültenler