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IAB: Alman ekonomisi savaş sonrası en ağır resesyona giriyor

Nürnberg İstihdam Piyasası ve Meslek Araştırmaları Enstisüsü (IAB)'ne göre Alman ekonomisi İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en ağır resesyona giriyor.

24.04.2020 17:24 | Son Güncelleme: 24.04.2020 17:24
IAB: Alman ekonomisi savaş sonrası en ağır resesyona giriyor

Nürnberg İstihdam Piyasası ve Meslek Araştırmaları Enstisüsü (IAB)'ne göre Alman ekonomisi İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en ağır resesyona giriyor. Enstitüye göre ekonomi bu yıl yüzde 8,4 daralabilir.Nürnberg İstihdam Piyasası ve Meslek Araştırmaları Enstisüsü (IAB), Alman ekonomisinin bu yıl Korona Krizi nedeniyle yüzde 8,4 küçülebileceği, kısa çalışma uygulaması yapanların yıl ortalamasının 2,5 milyona, işsiz sayısının da 3 milyon ile zirveye çıkabileceği öngörüsünde bulundu. Enstitünün ilgili raporunda, "Alman ekonomisi savaş sonrası dönemdeki en ağır resesyona giriyor" denildi. Almanya'da küresel finans krizi sırasında 2009 yılında kısa çalışma planı uygulayan 1,44 milyon kişi bulunuyordu.

Kısa çalışma uygulaması

Diğer araştırma kuruluşlarının raporlarında da kısa çalışma uygulaması yapanların birkaç milyona ulaşabileceği belirtiliyor. Federal İstihdam Dairesi'nin Nisan ayının ilk yarısı için kısa çalışma uygulaması verilerini 30 Nisan tarihinde açıklaması bekleniyor. Hans Böckler Vakfı tarafından yapılan bir ankette ise Nisan ayının ilk iki haftasında 4 milyon kişinin kısa çalışma uygulaması yaptığı bildirildi.

Raporun yazarlarından IAB ekonomisti Enzo Weber, "Ekonomi, iş yerlerinin kapanması, dünya ekonomisindeki durgunluk ve yüksek belirsizlik nedeniyle ciddi bir baskı altında" dedi.

Sistemik kriz ihtimali

IAB'nin senaryosuna göre ekonomi yıl sonuna doğru toparlamaya başlayacak. Ancak resesyonun küresel bir sistemik krize dönüşebileceğinin de göz ardı edilemeyeceği belirtildi. Bu durumda reel ve finansal ekonominin çok büyük ve uzun sürecek bir zarar görmesi bekleniyor.

Rapora göre gelecek aylarda işsiz sayısı 3 milyonun üstüne çıkabilir. Ancak ekonomik faaliyetlerin normale dönmeye başlaması ile işsiz sayısında yıl ortalamasının geçen yıla göre 500 bin kişilik bir artış olması öngörülüyor.

Bütün sektörlerin salgından etkileneceği belirtilen raporda, ekonomik faaliyetlerin insan sağlığını korumayı ön plana alan kurallara riayet edilerek tekrar normale dönmeye başlamasının uygulanabilir bir seçenek olarak değerlendirilebileceği belirtiliyor.

dpa/ SSB,ET

(c)?


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