Iaaf Çocuk Atletizmi Projesi

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) Çocuk Atletizm Projesi kapsamında gerçekleştirilen eğitici eğitmen semineri İzmir'de başladı.



IAAF tarafından 196 ülkede uygulanan Çocuk Atletizmi Projesi'ne eğitmen temini amacıyla açılan seminer, Yunanistan'dan eğitmen Dimitrios Damaskinos'ın katılımıyla Kahramanlar Anemon Otel'de start aldı.



Seminere projeye ilgi duyan 17 kişi katılıyor.



Seminer sonunda başarılı olanlar 2017-2018 eğitim ve öğretim döneminde gerçekleştirilecek seminerlerde programları uygun olmaları halinde eğitmen olarak görevlendirilecek.



Seminere katılanlar şöyle: Ercan Haslofça, Ayşegül Yapıcı, Fehime Haslofça, Ayça Örenel, Bülent Saygan, Adnan Yahşi, Fatma Şahinoğlu, Aksel Gürcan, Gülden Karabudak, Tanmaç Örenel, Murat Bursalıoğlu, Şafak Özen, Bülent Taşdemir, Reyhan Dağ, İsa Aydemir, Gülsüm Durak, Melihşah Katman.