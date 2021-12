I·zmir'de vintage ve retro rüzgarı

Modada vintage ve retro akımın temsilcilerinden Two Cowboys markası, yeni sezon koleksiyonlarını I·zmir Arena'da düzenlenen "Vintage Moda Show" gösterisinde modaseverlerle bulus¸turdu. Markanın kurucu ortağı Tuncay Çetin, "Yas¸ları 60'ı as¸an klasik otomobillerin es¸lik ettigˆi gösterimizde vintage ve retro akımının ruhunu yansıtan en yeni trendleri, giris¸imci modellerimizle moda dünyasıyla tanıs¸tırdık" dedi.

Pandemi ve iklim krizinin etkisiyle modada hızla yayılan vintage ve retro akımın ulas¸tıgˆı son as¸ama "Vintage Moda Show" gösterisine tas¸ındı. Tuncay ve Anıl Çetin kardes¸ler tarafından yaratılan Two Cowboys markasının yeni sezon koleksiyonları, vintage ve retro akımının ruhunu yansıtan sıra dıs¸ı bir organizasyonla tanıtıldı. Emsalsiz ve cinsiyetsizlik kavramları etrafında s¸ekillenen yeni koleksiyon, dönüs¸ümün temsilciligˆini üstlenerek modaseverleri klasik otomobillerde zaman yolculugˆuna çıkardı. Esra Alkan'a ait Zeo Bus Life ve I·ZKOD (I·zmir Klasik Otomobilciler Dernegˆi) katkıları ile düzenlenen gösteride, etnik halılar ve antika es¸yalarla tasarlanan sahnede farklı konseptlerde 24 model sergilendi.

SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEĞE ODAKLANIYORUZ

Modada vintage ve retro akımının giderek yaygınlas¸tıgˆını belirten Two Cowboys Marka Kurucu Ortagˆı Anıl Çetin, "Emsalsiz ürün, cinsiyetsizlik, dönüs¸üm, ötekiles¸tirilmemis¸ modeller, tükenmeyen tükenmis¸lik, çatı model bas¸lıklarıyla tanımladıgˆımız koleksiyonumuzun zamana meydan okuyan yönüyle sürdürülebilir gelecegˆe odaklanıyoruz. Yas¸, cinsiyet, tekdüzelik gibi faktörleri ortadan kaldırarak modada bas¸lattıgˆımız dönüs¸ümle geçmis¸te farklı insanların yas¸amlarına tanıklık eden kıyafetleri tükenmis¸likten kurtarıyoruz" dedi.

TÜKETİM KÜLTÜRÜNÜN YERİNİ ZAMANSIZ TASARIMLAR ALDI

Modada tüketim kültürünün yerini vintage ve retro akımıyla zamansız tasarımların almaya bas¸ladıgˆını belirten Two Cowboys Kurucu Ortagˆı Tuncay Çetin, "Klasik otomobiller, antika es¸yalar, etnik halılarla tüm detayında vintage ve retro akımını yansıttıgˆımız gösterimizde, bu akımın zamana ve tüketim kültürüne meydan okuyan yönünü yansıttık. I·ZKOD üyesi Ugˆur Özen, klasik otomobil koleksiyonundan parçalarla gösterimizi destekledi. Dünyada 1,6 milyon üyesi bulunan Harley Owners Group'un I·zmir'deki 25 üyesi motosikletleriyle gösterimizde yer aldı. Grubun I·zmir Direktörü Volkan Bagˆcı da bir dayanıs¸ma örnegˆi sergileyerek gösterimize her türlü katkıyı sagˆladı. Yogˆun bir katılımla gerçekles¸tirdigˆimiz gösterimizin finalinde katılımcıları, vintage ve retro akımıyla özdes¸les¸en R&B müziklerinin es¸lik ettigˆi after partide bulus¸turduk" dedi.

GİRİS¸İMCİ EKOSİSTEMİNİ DESTEKLİYORUZ

Modada zamansız ve kis¸iye özel tasarımların temsilciligˆini üstlenen koleksiyonlarla tüketim kültürünün yarattıgˆı maddi ve manevi kayıplara ilis¸kin farkındalık yaratmayı hedeflediklerini söyleyen Anıl Çetin, "Moda sektöründe üretimin yanı sıra prodüksiyon ve cast alanında gerçekles¸tirdigˆimiz faaliyetlerle giris¸imcileri destekliyoruz. Modellerimiz profesyonel mankenlerin yanı sıra, markamız bünyesinde kes¸fettigˆimiz modellerden olus¸uyor. Böylece moda ekosistemine de katkıda bulunuyoruz. Tasarımlarımızla vintage akımında yeni trendlere yön vermeye ve giris¸imcilerin yanında olmaya devam edecegˆiz. Gösterimize destek verenlerle sagˆladıgˆımız dayanıs¸ma, yeni projelerimiz için de ilham kaynagˆı olacak" ifadelerinde bulundu.