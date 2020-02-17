: I·zmir'de 'C¸es¸me Turizm Projesi' Tartıs¸ması

17.02.2020 09:48 | Son Güncelleme: 17.02.2020 09:48

25 Ocak'ta Cumhurbaşkanı kararıyla, Urla ve Çeşme ilçelerinde 511 parsel için acele kamulaştırma kararı alındı. İzmir halkı ve Türkiye kamuoyu "Çeşme Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi" projesinden bu kararla haberdar oldu. Ancak projenin içeriği hakkında bir bilgilendirme yapılmadı

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