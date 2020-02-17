I·zmir'de 'C¸es¸me Turizm Projesi' Tartıs¸ması
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I·zmir'de 'C¸es¸me Turizm Projesi' Tartıs¸ması

25 Ocak'ta Cumhurbaşkanı kararıyla, Urla ve Çeşme ilçelerinde 511 parsel için acele kamulaştırma kararı alındı.

17.02.2020 09:48 | Son Güncelleme: 17.02.2020 09:48

25 Ocak'ta kararıyla, Urla ve ilçelerinde 511 parsel için acele kamulaştırma kararı alındı. İzmir halkı ve Türkiye kamuoyu "Çeşme Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi" projesinden bu kararla haberdar oldu. Ancak projenin içeriği hakkında bir bilgilendirme yapılmadı



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: I·zmir'de 'C¸es¸me Turizm Projesi' Tartıs¸ması
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