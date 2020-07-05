I Used to Go Here Filmi
I Used to Go Here filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. I Used to Go Here filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
05.07.2020 13:54 | Son Güncelleme: 05.07.2020 14:34
35 yaşındaki yazar Kate, yeni romanının yayınlanmasının ardından, eski profesörü tarafından mezun olduğu üniversiteye konuşmacı olarak davet edilir. Daveti kabul ettikten sonra, Kate kendisini bir grup üniversite öğrencisinin hayatına derinden bağlanmış hissedecektir.
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: I Used to Go Here
Yapımcı Firma: Yale Productions
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 80 dk.
Dağıtıcı Firma: Yale Productions
Vizyon Tarihi: 01.01.2070
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Kaynak: InterSinema.com