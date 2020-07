I Used to Go Here Filmi I Used to Go Here filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. I Used to Go Here filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

35 yaşındaki yazar Kate, yeni romanının yayınlanmasının ardından, eski profesörü tarafından mezun olduğu üniversiteye konuşmacı olarak davet edilir. Daveti kabul ettikten sonra, Kate kendisini bir grup üniversite öğrencisinin hayatına derinden bağlanmış hissedecektir. Filmin Türü: Komedi Orijinal Adı: I Used to Go Here Yapımcı Firma: Yale Productions Yapım Yılı: 2020 Yapım Ülkesi: ABD Orijinal Dili: İngilizce Filmin Süresi: 80 dk. Dağıtıcı Firma: Yale Productions Vizyon Tarihi: 01.01.2070 I Used to Go Here Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın. Kaynak: InterSinema.com