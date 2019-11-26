I Still Believe Filmi
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I Still Believe Filmi

I Still Believe filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. I Still Believe filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

26.11.2019 10:58 | Son Güncelleme: 26.11.2019 10:58
I Still Believe Filmi

I Still Believe, müzik yıldızı Jeremy Camp'in gerçek yaşam öyküsünü konu ediyor. Andrew Erwin ve Jon Erwin’in koltuğunda oturduğu filmde Jeremy Camp'e, K.J. Apa hayat veriyor.

Yönetmen: Andrew Erwin, Jon Erwin

Senaryo: Jon Erwin, Jon Gunn

Oyuncular: Britt Robertson, K.J. Apa, Melissa Roxburgh, Gary Sinise, Nathan Parsons, Abigail Cowen, Shania Twain, Nicolas Bechtel, Alyssa Gonzalez, Cameron Arnett, Tanya Christiansen, Tera Smith, Vanessa Padla, Brittney Tamberg, Sheé Dueitt, Reuben Dodd, Griffin Hood, Lisa VanAmburg, Denise Morris, Rebecca Chulew, Jason Gaines, Sahjanan Nasser, Katie Anne Moy, Hali Everette, Sharonne Lanier, Nicholas Sims, Liam Kelly, Chris Angerdina, Douglas DeLisle, Edward Rashad Smith

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: I Still Believe

Yapımcı Firma: Lions Gate Films

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: Lions Gate Films

Vizyon Tarihi: 01.01.2070


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Kaynak: InterSinema.com
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