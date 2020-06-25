I·stanbullular Baroların Eylemi Hakkında Ne Du¨s¸u¨nu¨yor?
Barolarla ilgili yasa değişikliğine tepki göstermek için Ankara'ya yürüyen baro başkanlarının kente girişine izin verilmemesi konusunda VOA Türkçe, İstanbullulara düşüncelerini sordu.
25.06.2020 09:46 | Son Güncelleme: 25.06.2020 10:56
Barolarla ilgili yasa değişikliğine tepki göstermek için Ankara'ya yürüyen baro başkanlarının kente girişine izin verilmemesi konusunda VOA Türkçe, İstanbullulara düşüncelerini sordu
Kaynak: DailyMotion.com