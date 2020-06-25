I·stanbullular Baroların Eylemi Hakkında Ne Du¨s¸u¨nu¨yor? Barolarla ilgili yasa değişikliğine tepki göstermek için Ankara'ya yürüyen baro başkanlarının kente girişine izin verilmemesi konusunda VOA Türkçe, İstanbullulara düşüncelerini sordu.

Barolarla ilgili yasa değişikliğine tepki göstermek için Ankara'ya yürüyen baro başkanlarının kente girişine izin verilmemesi konusunda VOA Türkçe, İstanbullulara düşüncelerini sordu Kaynak: DailyMotion.com