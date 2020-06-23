I·stanbullu Avukatlardan Ankara'daki Baro Bas¸kanlarına Destek İstanbul Barosu'nun çağrısıyla yüzlerce avukat, baro başkanlarının Ankara'ya sokulmamasını protesto etmek için İstiklal Caddesi'nde bulunan İstanbul Barosu'nun önünde buluştu.

İstanbul Barosu'nun çağrısıyla yüzlerce avukat, baro başkanlarının Ankara'ya sokulmamasını protesto etmek için İstiklal Caddesi'nde bulunan İstanbul Barosu'nun önünde buluştu. Eylem boyunca Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nu sık sık istifaya davet eden sloganlar atıldı