I·stanbul Kitap Fuarı blog sayfası okurla bulus¸uyor 39. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nın bir su¨re o¨nce yayına bas¸layan blog sayfası "isimizgucumuzkitap.com", gu¨ncellenerek kitapseverlerin kars¸ısına c¸ıkıyor.

39. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nın bir su¨re o¨nce yayına bas¸layan blog sayfası "isimizgucumuzkitap.com", gu¨ncellenerek kitapseverlerin kars¸ısına c¸ıkıyor.

Tüm Fuarcılık Yapım AŞ (TÜYAP) tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle sonbaharda düzenlenecek fuarın bir süre önce yayına başlayan sayfası gu¨ncellendi.

"İşimiz Gücümüz Kitap" sloganıyla hazırlanan sayfada yaz boyunca gu¨ncel kitaplar, dosya konuları, fuardan haberler ve çeşitli içerikler yer alacak.

Edebiyat du¨nyasından haberler, ro¨portajlar, incelemeler ve yazı dizileriyle kitapseverleri bulus¸turacak platformda, fuarın onur yazarlarının ac¸ılıs¸ konus¸malarından videolar ve so¨yles¸iler de paylas¸ılacak.

Ac¸ılıs¸ konus¸maları dizisinde her hafta yeni bir konus¸ma videosu www.isimizgucumuzkitap.com" adresinde yayınlanacak.

Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nın bu yıl 31 Ekim-8 Kasım'da, 39'uncu kez TU¨YAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde okurlarla bulus¸ması planlanıyor.

Kaynak: AA