I·stanbul'da Yu¨z Yu¨ze Egˆitim Bas¸ladı
05.03.2021 14:45 | Son Güncelleme: 05.03.2021 14:50
Yüz yüze eğitimin farklı modellerle Salı günü başladığı Türkiye'de düşük ve orta riskli illerdeki okullarda okul öncesi eğitim kurumları ile ilkokul, ortaokul ve liselerdeki tüm sınıflarda ders başı yapıldı.
Yüz yüze eğitimin farklı modellerle Salı günü başladığı Türkiye'de düşük ve orta riskli illerdeki okullarda okul öncesi eğitim kurumları ile ilkokul, ortaokul ve liselerdeki tüm sınıflarda ders başı yapıldı
Kaynak: DailyMotion.com