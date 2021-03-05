I·stanbul'da Yu¨z Yu¨ze Egˆitim Bas¸ladı

Yüz yüze eğitimin farklı modellerle Salı günü başladığı Türkiye'de düşük ve orta riskli illerdeki okullarda okul öncesi eğitim kurumları ile ilkokul, ortaokul ve liselerdeki tüm sınıflarda ders başı yapıldı.

Yüz yüze eğitimin farklı modellerle Salı günü başladığı Türkiye'de düşük ve orta riskli illerdeki okullarda okul öncesi eğitim kurumları ile ilkokul, ortaokul ve liselerdeki tüm sınıflarda ders başı yapıldı

Kaynak: DailyMotion.com