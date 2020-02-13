I See You Filmi
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10 yaşında bir çocuk olan Justin Whitter, her zaman yaptığı gibi ormanda bisikleti ile gezerken kaybolur. Olayı soruşturmakla görevlendirilen dedektif Greg Harper, Justin’in kaçırılmasının kasabada on beş yıl önce meydana gelen kaçırma olayları ile benzerlik gösterdiğini fark eder. Ancak on beş yıl önceki olayın faili yakalandığı için dedektif onu taklit eden birilerinin olduğunu düşünür. Greg, olayı araştırmaya devam ettikçe, hem kendisini hem de ailesinin rahatsız eden olaylarla karşı karşıya kalır.
Yönetmen: Adam Randall
Senaryo: Devon Graye
Oyuncular: Helen Hunt, Jon Tenney, Judah Lewis, Owen Teague, Libe Barer, Gregory Alan Williams, Allison Gabriel, Erika Alexander, Jennifer Grace, Adam Kern, Riley Caya, Sam Trammell, Nicole Forester, John Newberg, Teri Clark, Jeremy Gladen, Wyatt McClure , Brooks Roseberry, Cherie McClain, A.J. Ransom
Filmin Türü: Suç
Orijinal Adı: I See You
Yapımcı Firma: Filmartı Film
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 96 dk.
Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey
Vizyon Tarihi: 08.05.2020
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