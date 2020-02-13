I See You Filmi

13.02.2020 14:58 | Son Güncelleme: 13.02.2020 14:58

10 yaşında bir çocuk olan Justin Whitter, her zaman yaptığı gibi ormanda bisikleti ile gezerken kaybolur. Olayı soruşturmakla görevlendirilen dedektif Greg Harper, Justin’in kaçırılmasının kasabada on beş yıl önce meydana gelen kaçırma olayları ile benzerlik gösterdiğini fark eder. Ancak on beş yıl önceki olayın faili yakalandığı için dedektif onu taklit eden birilerinin olduğunu düşünür. Greg, olayı araştırmaya devam ettikçe, hem kendisini hem de ailesinin rahatsız eden olaylarla karşı karşıya kalır.

Yönetmen: Adam Randall

Senaryo: Devon Graye

Oyuncular: Helen Hunt, Jon Tenney, Judah Lewis, Owen Teague, Libe Barer, Gregory Alan Williams, Allison Gabriel, Erika Alexander, Jennifer Grace, Adam Kern, Riley Caya, Sam Trammell, Nicole Forester, John Newberg, Teri Clark, Jeremy Gladen, Wyatt McClure , Brooks Roseberry, Cherie McClain, A.J. Ransom

Filmin Türü: Suç

Orijinal Adı: I See You

Yapımcı Firma: Filmartı Film

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 96 dk.

Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey

Vizyon Tarihi: 08.05.2020



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Kaynak: InterSinema.com