I·nsan Hakları Eylem Planı Neler Vaat Ediyor?
05.03.2021 14:46 | Son Güncelleme: 05.03.2021 14:51
Adalet Bakanlığı'nın 1,5 yıldır üzerinde çalıştığı İnsan Hakları Eylem Planı, Salı günü Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak.
Adalet Bakanlığı'nın 1,5 yıldır üzerinde çalıştığı İnsan Hakları Eylem Planı, Salı günü Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak. VOA Türkçe, hukukçulara eylem planıyla ilgili beklentilerini sordu
Kaynak: DailyMotion.com