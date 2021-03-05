I·nsan Hakları Eylem Planı Neler Vaat Ediyor?

Adalet Bakanlığı'nın 1,5 yıldır üzerinde çalıştığı İnsan Hakları Eylem Planı, Salı günü Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak.

Adalet Bakanlığı'nın 1,5 yıldır üzerinde çalıştığı İnsan Hakları Eylem Planı, Salı günü Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak. VOA Türkçe, hukukçulara eylem planıyla ilgili beklentilerini sordu

Kaynak: DailyMotion.com