İ-Mak Redüktör canias4.0 teknolojilerini seçti
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İ-Mak Redüktör canias4.0 teknolojilerini seçti

İ-Mak Redüktör canias4.0 teknolojilerini seçti
Anadolu Ajansı / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi

Mak Redüktör, dijital dönüşüm yolculuğunda rehber olarak IAS'yi tercih ederek, iş süreçlerini canias4.0 teknolojileri ile yönetme kararı aldı.

İ-Mak Redüktör, dijital dönüşüm yolculuğunda rehber olarak IAS'yi tercih ederek, iş süreçlerini canias4.0 teknolojileri ile yönetme kararı aldı.

İ-Mak Redüktör açıklamasına göre, şirket, iç pazardaki yerini sağlamlaştırırken bir yandan da yurt dışı operasyonlarını genişletmeyi hedefliyor.

İ-Mak Redüktör, söz konusu hedefleri doğrultusunda üretim kapasitesini ve verimliliğini artırmak için çalışmalara başladı. Bu yolculukta dijital dönüşümün gücüne inanan firma, iş süreçlerinde canias4.0 teknolojilerini kullanmaya karar verdi.

İ-Mak Redüktör ve IAS arasında imzalanan yeni iş birliği, İ-Mak Redüktör'ün İstanbul, Kurtköy'de bulunan merkezinde gerçekleşen kick-off (proje başlangıç toplantısı) toplantısı ile duyuruldu.

İ-Mak, yaklaşık 10 yıldır kendi geliştirdiği bir yazılım çözümü ve dışardan aldığı üçüncü parti yazılım destekleri ile iş süreçlerini yönetiyordu.

Firma yetkilileri, yaşanan entegrasyon sorunlarının artması, verilerin doğru işlenememesi ve hata paylarının artmasının ardından, DD Değişim Dinamikleri Yönetim Merkezi danışmanlığında girdikleri tam entegre çalışan kurumsal yazılım çözümü arayışında IAS'ta karar kıldı.

"IAS, ERP sektörünün en önde gelen firmalarından biri"

Açıklamada görüşlerine yer verilen DD Değişim Dinamikleri Yönetim Merkezi Genel Müdürü ve Kurumsal Gelişim Danışmanı Ahmet Nedim Erdemir, "İ-Mak Redüktör için tek bir yazılım üzerinden güncel tüm ihtiyaçlarına cevap verebilecek kapasitede, üretim otomasyonu araçlarına tam entegre çalışabilen ve gerekirse bize yeni çözümler üretebilecek, üretim verimliliği konusunda tecrübeli, bize rehber olabilecek bir yazılıma ihtiyacımız vardı." ifadelerini kullandı.

Erdemir, "IAS, ERP sektörünün en önde gelen firmalarından biri. İhtiyaçlarımızın tamamını masaya koyduğumuzda, hepsine birden cevap verebilecek, bizim istediğimiz ölçekte çok fazla yazılım seçeneği yok. canias4.0 o seçenekler içinde en öne çıkanlardan biri oldu. canias4.0'ı herhangi bir referans aracılığı ile değil, sektördeki bilinirliği ve sunduğu avantajlar nedeni ile tercih ettik." değerlendirmesinde bulundu.

"caniasERP, standart yazılımında bizim tüm beklentilerimizi karşılayacak kapasiteye sahip"

İ-Mak Redüktör Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Fatih Mehmet Özdemir ise, "IAS'nin canias4.0 teknolojileri çatısında sunduğu caniasERP, standart yazılımında bizim tüm beklentilerimizi karşılayacak kapasiteye sahip. İncelediğimiz diğer yazılımlara göre know-how'ı çok daha yüksek ve bizim süreçlerimizi disipline etme konusunda ciddi bir katkı sağlayabilecek kapasitede." yorumunu yaptı.

IAS'nin globalde de önemli bir yere sahip olması, yazılımın Türkiye'de üretilmesi, kendi yazılım geliştirme platformu TROIA'ya sahip olması, geniş bir müşteri portföyüne sahip oluşu ve sunduğu çözümlerin fonksiyonel olarak çeşitli olması gibi pek çok nedenin kendilerini canias4.0 teknolojileri ile çalışmaya ikna ettiğini kaydeden Özdemir, "Bugün ya da yarın, ihtiyaç duyacağımız pek çok fonksiyon canias4.0'da mevcut. Bu da ilerleyen dönemlerde bize büyük bir avantaj sağlayacak diye düşünüyoruz. IAS ile anlaştıktan sonra önümüze çok net bir iş takvimi koydular, projenin tüm adımları net bir şekilde belirlenmişti. Bu bizim için çok önemli. Umarız, her şey planladığımız gibi ilerler, IAS ile uzun ömürlü bir iş birliği yaptığımıza ve başarılı olacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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