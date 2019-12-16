İ.M.Kayserispor'un deplasman kâbusu

16.12.2019 08:46 | Son Güncelleme: 16.12.2019 08:51

İstikbal Mobilya Kayserispor bu sezon deplasmanda oynadığı 8 maçta galibiyet alamadı.



Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor bu sezon deplasmanda kabusu yaşıyor. Ligde geride kalan 15.hafta sonunda oynadığı 8 maçta 2 maçtan beraberlik ile ayrılan Sarı-Kırmızılılar 6 maçtan ise mağlubiyetle ayrıldı. İstikbal Mobilya Kayserispor deplasmanda Ankaragücü ve Antalyaspor'dan puan alırken, Atiker Konyaspor, Göztepe A.Ş, Yeni MAlatyaspor, Gençlerbirliği, Beşiktaş ve Gaziantep FK ise puan alamadı. 10 puanla 17.sırada yer alan Sarı-Kırmızılılar ilk yarının son iki haftasında önce Medipol Başakşehir ardından Trabzonspor ile ligin ilk yarısını tamamlayacak. Sarı-Kırmızılı ekibin 8 deplasman maçında aldığı sonuçlar şöyle:



Ankaragücü 1-1 Kayserispor



Antalyaspor 2-2 Kayserispor



A.Konyaspor 2-1 Kayserispor



Göztepe A.Ş 4-0 Kayserispor



Yeni Malatyaspor 4-0 Kayserispor



Gençlerbirliği 2-1 Kayserispor



Beşiktaş 4-1 Kayserispor



Gaziantep FK 3-0 Kayserispor - KAYSERİ

Kaynak: İHA