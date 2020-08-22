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I·lk yedi ayda 440 bin 103 adet otomobil üretildi

Yılın ilk 7 ayında toplam araç üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 27 azalarak 636 bin 757 adet, otomobil üretimi yüzde 24 azalarak 440 bin 103 adet oldu.

I·lk yedi ayda 440 bin 103 adet otomobil üretildi
22.08.2020 12:33 | Son Güncelleme: 22.08.2020 12:36

Yılın ilk 7 ayında toplam araç üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 27 azalarak 636 bin 757 adet, otomobil üretimi yüzde 24 azalarak 440 bin 103 adet oldu.

Otomotiv Sanayii Dernegˆi (OSD), bu yılın ocak-temmuz dönemine ait u¨retim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini ac¸ıkladı.

Buna göre, yılın ilk 7 ayında toplam araç üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 27 azalarak 636 bin 757 adet, otomobil üretimi yüzde 24 azalarak 440 bin 103 adet oldu. Traktör üretimiyle birlikte toplam araç üretimi 653 bin 592 adet adede ulaştı. Ocak-temmuz döneminde ticari araç üretimi bir önceki yıla kıyasla yüzde 32 daralırken, ağır ticari araç grubu üretimindeki daralma yüzde 16, hafif ticari araç grubunda ise yüzde 33 oranında kaydedildi.

Bu dönemde, toplam ticari araç pazarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 65, hafif ticari araç pazarı yüzde 66 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 58 arttı. Baz etkisi dikkate alındığında ise ocak-temmuz döneminde ticari araç pazarı 2017 yılının yüzde 40 gerisinde kaldı.

Yalnızca temmuz ayına bakıldığında yük ve yolcu taşıyan ticari araç üretimi 40 bin 324 adet, traktör üretimi ise 3 bin 313 adet oldu. Bu dönemde otomotiv pazarındaki toplam satışlar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60 artış kaydederek 351 bin 319 adet oldu. Aynı dönemde, otomobil pazarı da yüzde 59 oranında artış gösterdi ve 273 bin 22 adet seviyesinde gerçekleşti.

Son 10 yıllık ortalamalar dikkate alındığında, ocak-temmuz döneminde toplam pazar yüzde 19, hafif ticari araç pazarı yüzde 34, ağır ticari araç pazarı yüzde 51, otomobil pazarı ise yüzde 12 küçülme gösterdi.

İlk 7 ayı kapsayan dönemde, otomobil pazarında ithal araçların payı yüzde 61 olurken, hafif ticari araç pazarında ithal araç payı yüzde 39 olarak gerçekleşti.

Temmuz'da 78 bin araç ihraç edildi. Yılın ilk yedi ayında toplam ihracat, bir önceki yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 36 azalarak 480 bin 425 adet olarak gerçekleşti. Otomobil ihracatı yüzde 32 oranında azalarak 333 bin 725 adet olurken, ticari araç ihracatı ise yüzde 44 azaldı.

Traktör ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 azalarak 7 bin 450 adet olarak gerçekleşti. Avrupa'da ticaretin durma noktasına geldiği bu yılın nisan ayında 10 bin 613 adet olan otomotiv ihracatı, mayıs ayında 44 bin 406 adet, haziran ayında ise 70 bin 810 adete ulaşmıştı. Temmuz ayında bu rakam 78 bin 242 adet oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TI·M) verilerine göre, toplam otomotiv ihracatı, bu yılın ilk yedi ayında yüzde 14,4'lu¨k pay ile ihracat sıralamasında ilk sıradaki yerini korudu. Temmuz ayında toplam ihracatın yüzde 14,7'sini gerçekleştiren otomotiv sanayi, sektörel ihracat sıralamasında ilk sırada yer aldı.

Ocak-temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı dolar bazında yüzde 29, avro bazında ise yüzde 28 oranında azaldı. Bu dönemde, toplam otomotiv ihracatı 13 milyar dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 27 azalarak 5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Avro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 26 azalarak, 4,5 milyar avro oldu. Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 32 oranında, tedarik sanayi ihracatı da yüzde 23 oranında azaldı.

Kaynak: AA

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