I.Dünya Savaşı FPS oyunu Isonzo oyunseverlere açıklandı

Oyun PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One ve PC için tasarlanıyor. Bunun yanı sıra oyunun 2021'de çıkış yapması da bekleniliyor.

Verdun ve Tannenberg'in arkasındaki ekiplerden yola çıkıyor. Verdun oyunseverleri I.Dünya Savaşı'nın Batı cephesine ve Tannenberg Doğu cephesine götürüyordu. Oyunda Isonzo ise İtalya cephesine kullanıcıları götürecek.

Saldırı oyun modunda oyuncuları İtalyan Cephesi'ndeki önemli tarihsel saldırıların içine alarak oyun alanındaki taktiksel savaşa hücum ve savunmaya liderlik etmelerine katkı sağlayacak. Bunun yanı sıra çok oyunuculu tarafta gerçekçi ve stratejilerin çok olduğu savaş deneyimi sunmayı düşünüyor.