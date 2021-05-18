I Care A Lot Filmi
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ı I Care A Lot, yasal vasiliğini yaptığı yaşlı insanları finansal olarak sömüren Marla'nın, ilk görünüşte herhangi bir av olarak gördüğü Jennifer ve onun devreye soktuğu insanların çetin ceviz çıkmasıyla başından geçenleri konu ediniyor.
Yönetmen: J Blakeson
Senaryo: J Blakeson
Oyuncular: Rosamund Pike, Peter Dinklage, Eiza González, Chris Messina, Isiah Whitlock Jr., Macon Blair , Alicia Witt, Damian Young, Nicholas Logan, Liz Eng, Celeste Oliva, Georgia Lyman
Filmin Türü: Gerilim
Orijinal Adı: I Care A Lot
Yapımcı Firma: 0
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Vizyon Tarihi: 19.02.2021
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Kaynak: InterSinema.com