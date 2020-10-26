Hz. Yunus'un duası nasıldır? Hz Yunus'un duası nedir?
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Hz. Yunus'un duası nasıldır? Hz Yunus'un duası nedir?

26.10.2020 18:01 | Son Güncelleme: 26.10.2020 18:04
Hz. Yunus'un duası nasıldır? Hz Yunus'un duası nedir?

Hz. Yunus birçok peygamner gibi cefa ve sıkıntı çekmiş bir peygamberdir. BU sebeple ağzından çıkan her söz, ettiği her dua altın değerindedir. Peki, Hz. Yunus'un duası nasıldır? Hz Yunus'un duası nedir?

Hz. Yunus dualarıyla ve bu duaların faziletleriyle hep yakından ilgilenmiş ve insanlara bunları aşılamaya çalışmıştır. Bu sebeple de oldukça sevilen ancak değeri çok sonra anlaşılan bir peygamber olmuştur.

HZ YUNUS'UN DUASI

Okunuşu

La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minezzalimin

Anlamı

Senden başka ilah yoktur. Sen eksikliklerden uzaksın ve yücesin. Ben zalimlerden oldum!

HZ. YUNUS'UN DUASININ FAZİLETİ NEDİR?

Allah, Kur'anda Yunus'un dara düştüğünü ve dua ettiğini, duasının kabul olduğunu belirtmiştir. Peygamber efendimiz, Yunus peygamberin duasının çok hayırlı olduğunu, okuyan kişinin sıkıntıdan, dertten kurtulacağını, şifa bulacağını belirtmiştir. İslam alimleri, Yunus peygamberin okuduğu faziletlerinin çok olduğunu, Allah'ın bu duayı samimice yapan kullarına bela kapılarını kapattığını belirtmişlerdir.

Allah bu duayı gönül keremiyle yapan kullarının dualarının kabul olacağını buyurmuştur. Yunus peygamberin duasını okuyan kimselerin, beladan, sıkıntıdan, kederden, yalnızlıktan, kötü şeylerden, şeytanın vesvese vermesinden kurtulacaktır. Şeytanın uzaklaşmış olduğu kişi artık kendisine ve çevresine zarar vermeyecek, safi, temiz bir kul haline gelecektir.

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