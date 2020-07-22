Hz. Ukkaşe Türbesi'nde restorasyona rağmen ziyaretçi yoğunluğu Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki Hz. Ukkaşe Türbesi'nde restorasyon ve çevre düzenlemesi sürerken, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ara verilen ziyaretler normalleşmeyle birlikte yoğunlaştı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki Hz. Ukkaşe Türbesi'nde restorasyon ve çevre düzenlemesi sürerken, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ara verilen ziyaretler normalleşmeyle birlikte yoğunlaştı.

2017 yılında Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Hz. Ukkaşe Türbesi Onarım ve Çevre Düzeni Projesi'nde sona doğru yaklaşıldı.

Nurdağı ilçe merkezine 19 kilometre mesafedeki Durmuşlar Mahallesi'nde yer alan Hz. Ukkaşe Türbesi'nde onarıma karşılık ziyaretçi açısından da yoğunluk yaşanıyor. 120 işçinin çalıştığı türbedeki restorasyon ve çevre düzenleme çalışmalarının 2020 yılı sonunda tamamlanması planlanıyor.

Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, bölgede inanç turizmi açısından önemli bir yere sahip olan türbeye Türkiye'nin her yerinden binlerce ziyaretçinin geldiğini ifade etti.

Kaynak: AA