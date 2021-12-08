Hz. Ömer Cami'nin çevre düzenlemesi yapıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hz. Ömer Cami'nin çevre düzenlemesi yapıldı

Hz. Ömer Cami'nin çevre düzenlemesi yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Edremit'in her köşesinde gerçekleştirdiği verimli çalışmalarıyla takdir topluyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Edremit'in her köşesinde gerçekleştirdiği verimli çalışmalarıyla takdir topluyor. İlçenin Altınkum Mahallesi'nde hizmet veren Hz. Ömer Cami'nin çevre düzenlemesi ihtiyacına cevap veren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, yine gönüllere girmeyi başardı.

Cami çevresinde ciddi bir peyzaj çalışması yapan belediye, cami cemaatinin de hayır dualarını aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın vizyonu ve çalışma hızına yetişemediklerini kaydeden ilçedeki vatandaşlar, "Bizlerin her türlü sorunu ile yakından ilgilenen, hayal dahi edilemeyen projeleri hayata geçiren, elini taşın altından hiç çekmeyen bir Büyükşehir Belediye Başkanımız var. Yücel Yılmaz'a ve ekibine teşekkür ediyoruz" derken, AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu da Başkan Yücel Yılmaz başta olmak üzere tüm Büyükşehir Belediyesi personeline teşekkür etti. - BALIKESİR

Hz. Ömer Cami'nin çevre düzenlemesi yapıldı

Bulduğu 200 bin TL'lik altını sahibine ulaştırdı! Sonrasında sadece teşekkür aldı

Bulduğu 200 bin TL'lik altını sahibine ulaştırdı! Sonrasında sadece teşekkür aldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title