Hz. Musa'nın yaşadığı rivayet edilen Soğmatar Antik Kenti ilgi görüyor

Peygamberler Şehri olarak nitelendirilen Şanlıurfa'da Hazreti Musa'nın yaşadığı rivayet edilen, tarihi kuyuları, kaya mezarları ve kabartmalarıyla dikkati çeken Soğmatar Antik Kenti, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Peygamberler Şehri olarak nitelendirilen Şanlıurfa'da Hazreti Musa'nın yaşadığı rivayet edilen, tarihi kuyuları, kaya mezarları ve kabartmalarıyla dikkati çeken Soğmatar Antik Kenti, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Kente 80 kilometre mesafedeki Eyyübiye ilçesine bağlı Yağmurlu Mahallesi'nde yer alan antik kent, firavundan kaçan Hazreti Musa'nın yaşadığı yer olarak kabul ediliyor.

Halk arasında Musa Peygamber'in, kayınpederi Şuayip Peygamber ile bu bölgede buluştuğu anlatılıyor.

Köyün ortasında yer alan Kalkolitik döneme kadar tarihlenen ve kutsal olarak nitelendirilen höyük, Soğmatar'ın milattan önceki dönemlerde kurulduğunu ve tepedeki duvar ile burç kalıntıları, höyüğün uzun yıllar kale olarak kullanıldığını ortaya koyuyor.

Yüzlerce tarihi kuyu, kaya mezarı ve kabartmanın bulunduğu antik kent, ay ve güneş tanrılarına ait tapınaklarıyla da dikkati çekiyor.

"Ayrı ayrı tapınaklar bulunuyor"

Şanlıurfa Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Müslüm Çoban, AA muhabirine, kentteki en önemli tarihi mekanların başında Soğmatar Antik Kenti'nin geldiğini söyledi.

Bölgede oldukça ilginç yapıların bulunduğunu vurgulayan Çoban, şöyle konuştu:

"Kentimizde şu an en çok ilgi çeken ve gizemli olan tarihi yerlerin başında Soğmatar geliyor. Soğmatar'da hem yıldızlar hem gezegenler için yapıldığı değerlendirilen ayrı ayrı tapınaklar bulunuyor. Özellikle güneş ve ay tanrısı için yapıldığına inanılan kabartma ve heykeller var. Yine çok sayıda mağara var. Burada Museviler için büyük önem taşıyan Hz. Musa kuyusu var. Soğmatar birçok ilgi görüyor. Özellikle astrologlar için bu antik kent ilgi odağı olup dikkat çekici bir tarihi mekan olarak öne çıkıyor. Sırf Soğmatar için bölgeye gelen turist kafileleri var. Son dönemde gezgin olan yıldız bilimleriyle uğraşan gruplara bu bölgede rastlıyoruz. Soğmatar bölgesinin bir diğer önemli özelliği de Şanlıurfa ve bölgemizde çokça kaya mezarları bulunuyor."

"Soğmatar'da ciddi potansiyelimiz var"

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Turizm Komitesi Başkanı Mehmet Kamil Türkmen de Soğmatar Antik Kenti'nin çok tanrılı dinlerin önemli bir merkezi olduğunu ifade etti.

Bölgede yapılan kazıların tarihe ışık tuttuğunu anlatan Türkmen, şunları kaydetti:

"Birkaç yıl önce 5 bin yıllık bir oyuncak bu bölgede bulundu. Özellikle burada Sin mabedinin ortaya çıkarılması için özel bir çalışma var. Soğmatar bölgesinde bizim bir turizm destinasyonu geliştirmemiz gerekiyor. İnşallah ilerleyen süreçte bölgeyi bütün olarak ele alıp altyapıyı geliştireceğiz. Karahantepe Ören Yeri'nin de ortaya çıkmasıyla önümüzdeki süreçte antik kentimiz hak ettiği değeri almayı başaracaktır. Özellikle yabancıların Soğmatara ciddi bir ilgisi olduğunu söyleyebilirim. Çünkü burada Süryanice yazıların olduğu, tanrılara tapınmak için kutsal tepelerde yazıtlar var. Onları korumamız gerekiyor. Soğmatar da yapılacak çok işimiz ve çok ciddi potansiyelimiz var."

Bölgeye gezi için İstanbul'dan gelen Arif Yorulmaz ise çok farklı tarihi yapıları bir arada görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş