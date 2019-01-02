Hz. Muhammed'i "Siyer-i Nebi Sokağı"Nda Öğreniyorlar

Eskişehir'de Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, İslam toplumunun Peygamberi Hz. Muhammed'in hayatını, okul koridorlarındaki duvarlara işlenen yazılardan öğreniyor.

Okul yönetimi ve öğretmenlerin işbirliğiyle oluşturulan "Siyer-i Nebi Sokağı", Hz. Muhammed'in doğduğu günden ölümüne kadar tüm bilgileri görsel desteklerle içeriyor.

İmam hatip liselerinde temel derslerden biri olan Siyer-i Nebi konularını öğrencilerine yaklaşık 200 metrekare alandaki duvarlara işleyen okul yönetimi ve öğretmenler, öğrencilerin gösterdiği ilgiden memnun.

Okul Müdürü Abdullah Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, ezber yöntemiyle sınavdan geçerli not almak yerine, gerçekten öğrenerek soruları cevaplamanın formülünü bulduklarını söyledi.

Öğrencilerinin görsel destekli bilgileri görmesinin önemine değinen Yılmaz, "Kuran'ı Kerim'de, 'Allah'a ve ahiret gününe iman edenler için Hz. Muhammed'den örnek alınacak ahlaki davranışlar vardır. Ondan örnek alın.' şeklindeki ayetin tezahürü olarak Siyer-i Nebi dersimizi işliyoruz. Çocuklarımıza bu dersi daha iyi anlatabilmek adına okulumuza bu sokağı kazandırdık." dedi.

"Müfredatı duvara işledik"

Yılmaz, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan müfredata uygun olarak hareket ettiklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Öncelikle okulumuzu ziyaret eden misafirlerimizin etkilendiğini görünce çok mutlu oluyoruz. Okumadan geçemiyorlar. Nöbetçi öğretmen ve öğrencilerimizi sürekli koridorda Siyer-i Nebi Sokağı'nda görüyorum. Öğrencilerimiz istemsiz bir şekilde koridoru gezerken bile bilgi sahibi oluyor. Amacımız da buydu zaten. Öğretmenlerimizle konuştuk. Mesela Siyer-i Nebi dersinin birinci sınavı için koridorun sağ tarafını gezdiriyorlar. İkinci sınavı da koridorun sol tarafındaki bilgilerden yapacağız. Koridoru detaylıca inceleyen öğrencimiz, eminim ki sınavdan geçerli not alacaktır."

Okulun 12. sınıf öğrencilerinden Samet Eryiğit de Siyer-i Nebi Sokağı'nı faydalı bulduğunu ifade ederek, "Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Çok güzel bir alan oluştu. Yeni gelen öğrenciler Peygamberimizin hayatını daha iyi ve hızlı öğreniyorlar." dedi.

Kaynak: AA