HZ. MUHAMMED'E HAKARET İDDİASINA SORUŞTURMA
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HZ. MUHAMMED'E HAKARET İDDİASINA SORUŞTURMA

25.01.2021 23:01 | Son Güncelleme: 25.01.2021 23:05
HZ. MUHAMMED'E HAKARET İDDİASINA SORUŞTURMA

Özden ATİK/İSTANBUL DHAİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesaplarından paylaştığı video ile Hz. Muhammed'e hakaretlerde bulunduğu iddia edilen Yakup Deniz hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Özden ATİK/İSTANBUL DHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesaplarından paylaştığı video ile Hz. Muhammed'e hakaretlerde bulunduğu iddia edilen Yakup Deniz hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından Yakup Deniz isimli kullanıcının YouTube sosyal paylaşım sitesindeki 22/01/2021 tarihli video içeriğinde peygamberimize karşı kullandığı hakaret içerikli sözler nedeniyle resen soruşturma başlatılmıştır."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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