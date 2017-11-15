Hz. Mevlana İzmit'te Anılacak

İzmit Belediyesi ile Tasavvuf Vakfı Kocaeli Temsilciliği ortaklığında Hz. Mevlana'nın 744. ölüm yıldönümünde İzmit'te çeşitli etkinlikler düzenlenecek.



İzmit Yahya Kaptan Mahallesi'ndeki Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonunda 15 Aralık Cuma günü düzenlenecek etkinlikte 100 semazen ve 100 sazendenin eşliğinde sema gösterisi ve ney dinletisi yapılacak. Etkinlikler kapsamında İzmit ilçe sınırlarında okuyan lise ve ortaokul öğrencileri arasında Mevlana ve Vatan Sevgisi temalı ödüllü şiir ve resim yarışması da düzenlenecek.



Yarışmaya katılmak isteyen öğrencilerin başvuru formlarını okullarından temin edebilecekleri açıklandı. - KOCAELİ