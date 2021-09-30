Hz. Meryem'in diktiğine inanılan ağaçtan 200 kilo zeytin toplanacak - Haberler
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Hz. Meryem'in diktiğine inanılan ağaçtan 200 kilo zeytin toplanacak

Demirören Haber Ajansı / Serkan Özdemir - Haberler | Güncel
Hz. Meryem'in diktiğine inanılan ağaçtan 200 kilo zeytin toplanacak

MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde yapılan inceleme sonucu 1659 yaşında olduğu belirlenen ancak Hollandalı araştırmacı Ticia Verveer'ın Hz. İsa ile yaşıt olduğunu belirttiği, dünyanın meyve veren en yaşlı 'anıt zeytin ağacı'nda hasat yapıldı.

MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde yapılan inceleme sonucu 1659 yaşında olduğu belirlenen ancak Hollandalı araştırmacı Ticia Verveer'ın Hz. İsa ile yaşıt olduğunu belirttiği, dünyanın meyve veren en yaşlı 'anıt zeytin ağacı'nda hasat yapıldı. Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı "Geçen yıl 200 kilogram zeytin topladık. 50 litre zeytinyağı çıktı. Bu yıl da aynı rekolteyi bekliyoruz" dedi.

Kırkağaç ilçesi Bakır Mahallesi Emirahmet mevkisinde, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nca 2013 yılında tescillenerek koruma altına alınan ve 1659 yaşındaki 'anıt zeytin ağacı'nda hasat yapıldı. Gövde çapı 10,6 metre, tepe çapı 13 metre, boyu ise 6,84 metre olarak tescil edilen dünyanın en yaşlı ürün veren ağacı olma özelliğine sahip 'anıt zeytin ağacı', üzerinde Edremit, Gemlik, Uslu ve Domat tipi olmak üzere 4 farklı zeytin türü barındırıyor. Roma döneminde dikilen ağacın yaşı, Hollandalı araştırmacı Ticia Verveer'a göre Hz. İsa ile yaşıt.

Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı, son yıllarda bölgedeki zeytin hasadını sembolik olarak 'anıt zeytin ağacından' başlattıklarını söyledi. Özarı, "Ağacımız resmi olarak 1659 yaşında. Bu, Anıtlar Kurulu tarafından yapılan bilimsel araştırmalarla kanıtlandı ve kayıt altına alındı. Hollandalı araştırmacı Ticia Verveer, yaptığı karbon testinde ağacın 2019 yaşlarında olduğunu söylüyor. Hatta ve hatta Hz. İsa ile yaşıt olduğunu söyleyenler de var. Rivayete göre, Hz. Meryem, Bergama'dan Efes'e giderken buradan geçiyor ve elindeki zeytin fidanını görmüş olduğunuz bu yere dikiyor. 'Dünya var oldukça bu zeytin fidanı da yaşamını sürdürsün' diyor. Bunu ispatlatabilir miyim? Hayır ama bu halk arasında söylenegelmiş bir hikayedir. Hollandalı araştırmacı Ticia Verveer'in çalışması ise bu hikayeyi destekliyor" diye konuştu.

'AĞAÇTA 4 ÇEŞİT ZEYTİN TÜRÜ VAR'

Elde edilen gelirin yine ağacın bakımı için kullanılacağını söyleyen Özarı, "Anıt ağacımızda Gemlik, Edremit, Domat ve Uslu tipi olmak üzere 4 çeşit zeytin türü var. Aşılanma sonrası uzun yıllardır, bu şekilde verimini veriyor. Geçen yıl 200 kilogram zeytin topladık. 50 litre zeytinyağı çıktı. Bu yıl da aynı rekolteyi bekliyoruz. Bunu bu sene ziraat odası olarak yapmayı düşünüyoruz. Elde edeceğimiz zeytinyağını odamızın yapmış olduğu yöresel gıda satışlarımız arasında değerlendirerek, elde ettiğimiz gelirle ağacın bakımını yapmayı düşünüyoruz" diye konuştu. İstanbul'dan İzmir'e giderken 'anıt zeytin ağacı'nı ziyarete gelen inşaat mühendisi Hakan Ataköy (56), "Ağacın hikayesini duymuştum. İzmir-İstanbul arası çok yol yapıyorum. Bugün uğramak istedim. Etkileyici bir ağaç, hikayesi güzel. Hala yaşıyor ve meyve veriyor olması çok daha güzel. İyi ki gelmişim" dedi.


Hz. Meryem'in diktiğine inanılan ağaçtan 200 kilo zeytin toplanacak

Hz. Meryem'in diktiğine inanılan ağaçtan 200 kilo zeytin toplanacak

Hz. Meryem'in diktiğine inanılan ağaçtan 200 kilo zeytin toplanacak

Hz. Meryem'in diktiğine inanılan ağaçtan 200 kilo zeytin toplanacak

Hz. Meryem'in diktiğine inanılan ağaçtan 200 kilo zeytin toplanacak

Hz. Meryem'in diktiğine inanılan ağaçtan 200 kilo zeytin toplanacak

Hz. Meryem'in diktiğine inanılan ağaçtan 200 kilo zeytin toplanacak

Hz. Meryem'in diktiğine inanılan ağaçtan 200 kilo zeytin toplanacak

Hz. Meryem'in diktiğine inanılan ağaçtan 200 kilo zeytin toplanacak

Hz. Meryem'in diktiğine inanılan ağaçtan 200 kilo zeytin toplanacak

Hz. Meryem'in diktiğine inanılan ağaçtan 200 kilo zeytin toplanacak

Hz. Meryem'in diktiğine inanılan ağaçtan 200 kilo zeytin toplanacak

Hz. Meryem'in diktiğine inanılan ağaçtan 200 kilo zeytin toplanacak

Hz. Meryem'in diktiğine inanılan ağaçtan 200 kilo zeytin toplanacak

Demirören Haber Ajansı / Serkan Özdemir - Son Dakika Haberleri
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