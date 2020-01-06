HZ. İSA'NIN DOĞUM VE VAFTİZ EDİLİŞ GÜNÜ KUTLANIYOR, PATRİKHANEDE AYİN DÜZENLENDİ (1)
Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıldönümü kutlamaları Fener Rum Patrikhanesi'nde başladı.
06.01.2020 11:04 | Son Güncelleme: 06.01.2020 11:04
Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıldönümü kutlamaları Fener Rum Patrikhanesi'nde başladı. Patrikhanenin bahçesinde bulunan Aya Yorgi Kilisesi'nde ayin düzenlendi. Fener Rum Patriği Bartholomeos tarafından yönetilien, sabah saatlerinde başlayan ayine katılanlar mumlar yaktı, dualar etti.
- İstanbul
Görüntü Dökümü
------------------------Ayinden detaylar-Mum yakan dua eden ziyaretçiler-Rum Partiği Bartholomeos detayları
-Genel ve detay
- İstanbul
Kaynak: DHA