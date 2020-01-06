HZ. İSA'NIN DOĞUM VE VAFTİZ EDİLİŞ GÜNÜ KUTLANIYOR, PATRİKHANEDE AYİN DÜZENLENDİ (1)
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HZ. İSA'NIN DOĞUM VE VAFTİZ EDİLİŞ GÜNÜ KUTLANIYOR, PATRİKHANEDE AYİN DÜZENLENDİ (1)

Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıldönümü kutlamaları Fener Rum Patrikhanesi'nde başladı.

06.01.2020 11:04 | Son Güncelleme: 06.01.2020 11:04
HZ. İSA'NIN DOĞUM VE VAFTİZ EDİLİŞ GÜNÜ KUTLANIYOR, PATRİKHANEDE AYİN DÜZENLENDİ (1)
Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıldönümü kutlamaları Fener Rum Patrikhanesi'nde başladı. Patrikhanenin bahçesinde bulunan Aya Yorgi Kilisesi'nde ayin düzenlendi. Fener Rum Patriği tarafından yönetilien, sabah saatlerinde başlayan ayine katılanlar mumlar yaktı, dualar etti.

Görüntü Dökümü

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-Ayinden detaylar-Mum yakan dua eden ziyaretçiler-Rum Partiği Bartholomeos detayları

-Genel ve detay


- İstanbul
Kaynak: DHA
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