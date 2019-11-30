Hz İsa'nın beşiğinin parçası bin 400 yıl sonra iade edildi
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Hz İsa'nın beşiğinin parçası bin 400 yıl sonra iade edildi

Beşiğe ait olan tahta parça şu ana kadar Roma'daki Santa Maria Maggiore Bazilikası'nda tutuluyordu.

30.11.2019 18:43 | Son Güncelleme: 30.11.2019 18:43
Hz İsa'nın beşiğinin parçası bin 400 yıl sonra iade edildi

Hz İsa'nın içinde uyutulduğuna inanılan beşiğin küçük bir parçası yaklaşık bin 400 yıl sonra 'dan 'e geri getirildi. Söz konusu parçanın o dönem Katoliklerin ruhani lideri Papa'ya hediye olarak gönderildiğine inanılıyor.


Beşiğe ait olan tahta parça şu ana kadar 'daki Santa Maria Maggiore Bazilikası'nda tutuluyordu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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