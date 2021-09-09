Hyundai ve Motional'dan IONIQ 5 Robotaxi
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Hyundai ve Motional'dan IONIQ 5 Robotaxi

Hyundai ve Motional'dan IONIQ 5 Robotaxi
Carmedya.com - Haberler | Otomobil

Hyundai Motor Grubu, sürücüsüz araç teknolojilerinde dünya lideri olan Motional şirketiyle ortak projeler geliştirmeye başladı.

Hyundai Motor Grubu, sürücüsüz araç teknolojilerinde dünya lideri olan Motional şirketiyle ortak projeler geliştirmeye başladı.

Hyundai'nin elektrikli modellerinde kullandığı alt markası IONIQ'in 5 modeli bu projede tercih edilerek şehir içi ulaşımlarda sürücüsüz olarak kullanılacak. IONIQ 5 Robotaxi, SAE seviye 4 bir araç olarak dikkat çekerken aynı zamanda elektrifikasyon ve otonom arasında denge kuruyor.

Geleceğin teknolojisi olarak nitelendirilen bu özel projede kullanılacak olan sürücüsüz taksiler, 2023 yılından itibaren dünyanın bir çok ülkesinde yollara çıkacak. Akıllı, güvenilir ve sürdürülebilir olan bu konsept proje, Motional şirketinin ilk ticari modeli. Aynı zamanda şirketin gelişimi için de önemli bir kilometre taşı olan IONIQ 5 Robotaxi, gövdesine yerleştirilen 30'dan fazla sensör aracılığıyla tamamen kendi kendine hareket edebiliyor.

Araçta kombine radarlar, ön ve arka kameralar ile birlikte trafikteki yayaları, objeleri ve diğer araçları tespit eden özel bir sistem bulunuyor.

Hyundai'nin tam 45 yıl önce piyasaya sunduğu ilk modeli PONY'den ilham alınarak tasarlanan IONIQ 5, otomotiv sektöründe mobiliteye bambaşka bir soluk getirdi. Geliştirdiği teknolojiler ve Ar-Ge alanındaki ciddi yatırımlarıyla otomotiv dünyasının öncülerinden biri olan Hyundai, EV modellerde farkındalık yaratmak için geçtiğimiz yıl IONIQ adıyla bir alt marka yaratmıştı. Hyundai'nin elektrikli modeller için özel olarak geliştirdiği E-GMP platformu, Robotaxi'nin sistemleri için de son derece uyumlu bir alt yapıya sahip. IONIQ 5'in bu projede tercih edilmesinin bir diğer sebebi ise hem oldukça geniş bir iç mekana hem de uzun bir menzile sahip olması. IONIQ 5 Robotaxi, Münih'te IAA Uluslararası Otomobil Fuarı'nda tanıtılıyor.

Kaynak: Carmedya.com

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