Hyundai Tucson, İstanbul Boğazı'ndaki ışık gösterisiyle tanıtıldı
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Hyundai Tucson, İstanbul Boğazı'ndaki ışık gösterisiyle tanıtıldı

Hyundai Tucson, İstanbul Boğazı'ndaki ışık gösterisiyle tanıtıldı
Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Güncel

Hyundai Assan'ın Türkiye'de satışa sunduğu yeni modeli Tucson için İstanbul Boğazı'nda 580 drone ile ışık gösterisi yapıldı.

Hyundai Assan'ın Türkiye'de satışa sunduğu yeni modeli Tucson için İstanbul Boğazı'nda 580 drone ile ışık gösterisi yapıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hyundai Assan, Türkiye'de satışa sunduğu yeni modeli Tucson'u İstanbul Boğazı'nda drone şovuyla tanıttı. İstanbul'un Kız Kulesi manzarası ile bütünleşen droneler 10 dakika boyunca göz kamaştırıcı figürler sergiledi.

Aynı zamanda, boğaz hattından izlenen şovda, Salacak'tan havalanan drone'lar gökyüzünde yeni Tucson'un ön ve arka farlarını, yandan silüetini, Hyundai ve Tucson logosunu bir araya gelerek sergiledi. Bir Türkiye rekoru sayılan bu şov, görsel ve anlamsal olarak Tucson'un yeni aydınlatma teknolojisini ve gelişmiş konfor özelliklerini vurguluyor.

Hyundai marka kimliğini ve ayırt edici parametrik dinamik tasarım felsefesini çağrıştıran resimleri gökyüzünde çizmek için 580 drone kullanıldı. Görseller, yaklaşık 100 kişilik bir ekip tarafından koordine edilerek adeta İstanbul'u aydınlattı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, şunları kaydetti:

"Drone şov ile yeni Tucson modelimizin ne kadar farklı ve ayrıcalıklı olduğunu vurgulamak istedik. İstanbul Boğazı'nda Yeni Tucson'un aydınlatma teknolojisini ve üstün özelliklerini tüm Türkiye'ye farklı bir şov ile göstermek en büyük arzumuzdu. Çünkü, Tucson gerek geçmişi gerek ifade ettikleri gerekse fark yaratan tasarımıyla markamız için çok önemli bir yere sahip. Hyundai olarak arazi araçları konusunda 30 yıldan fazla bir deneyime sahibiz. İlk nesil Tucson'u 2004 yılında Türkiye'de satışa sunduğumuzdan bugüne en beğenilen SUV modellerden biri oldu ve Türk tüketicisinin gönlünde taht kurdu. Tucson, her yeni modeliyle hep fark yaratan bir otomobil oldu. İşte biz de bu yüzden Yeni Tucson'la yeniyi yeniden tanımlıyoruz; hem teknolojide hem yol arkadaşlığında, hem de yarattığı benzersiz deneyimle."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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