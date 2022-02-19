Hyundai'nin yeni modelleri "en güvenilir otomobiller" listesinde - Haberler
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Hyundai'nin yeni modelleri "en güvenilir otomobiller" listesinde

AA, Uğur Aslanhan - Ekonomi
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Hyundai'nin yeni modelleri

Hyundai'nin yeni modelleri Elantra, Tucson ve Santa Fe, en güvenilir otomobiller listesinde yer aldı.

Hyundai'nin yeni modelleri Elantra, Tucson ve Santa Fe, en güvenilir otomobiller listesinde yer aldı.

Hyundai'den yapılan açıklamaya göre, söz konusu modeller, ABD'nin bağımsız araştırma kuruluşu J.D. Power tarafından belirlenen en güvenilir otomobiller listesine seçildi.

Modellerin uzun vadeli güvenilirliğini analiz eden J.D. Power, Araç Güvenilirlik Çalışması'nda (VDS) en sorunsuz SUV modeli Santa Fe olarak belirledi.

Elantra, Tucson ve Santa Fe, söz konusu çalışmada, otomotiv dünyasındaki köklü rakiplerini de geride bırakarak marka adına önemli bir başarı gösterdi. Hyundai, böylelikle global sıralamada 4'üncülükten 3'üncü sıraya yükseldi.

Hyundai'nin, araç sahiplerinin son 12 ayda yaşadığı sorunların incelendiği çalışmada; tasarım, kullanım özellikleri, güvenlik ve mobilite teknolojileriyle kullanıcılarının ilgisini çektiği bildirildi.

AA / Uğur Aslanhan - Ekonomi

Tam Gemi Şok Denemeleri, Araştırma, Elantra, Hyundai, Ekonomi, Haberler

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