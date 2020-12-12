Hyundai'nin yeni çağı IONIQ 5 ile başlıyor
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Hyundai'nin yeni çağı IONIQ 5 ile başlıyor

12.12.2020 17:10 | Son Güncelleme: 12.12.2020 17:15
Hyundai'nin yeni çağı IONIQ 5 ile başlıyor

Hyundai Motor Company, 2021’in başlarında satışa sunacağı IONIQ markasının ilk özel EV modeli olan 5 için bir tanıtım videosu yayınladı.

Hyundai Motor Company, 2021'in başlarında satışa sunacağı IONIQ markasının ilk özel EV modeli olan 5 için bir tanıtım videosu yayınladı.

Hyundai'nin 45 EV konsepti baz alınarak geliştirilen IONIQ 5, özel bir elektrikli araç (BEV) olarak dikkat çekecek. Bu özel model, Hyundai'nin geçtiğimiz hafta tanıtımını yaptığı ve sadece elektrikli modellerinde kullanacağı E-GMP (Electric-Global Modular Platform) ile üretilen ilk otomobil olacak.

Hyundai tarafından paylaşılan 30 saniyelik The New Horizon of EV –Elektrikli Araçların Yeni Ufku başlıklı video, IONIQ 5'in henüz paylaşılmamış tasarım özelliklerine vurgu yapıyor. Ayrıca, videoda kullanılan siyah noktalar, dijital piksellerle birleşerek elektrikli araçlar adına yeni bir çağın başladığını temsil ediyor.

Tanıtım videosunda merak uyandıran Hyundai, kullandığı bir kaç kelimeyle de yeni model tarafından sunulacak üç ekstra özelliği ön plana çıkarmak istemiş. Hayat İçin Ekstra Güç, IONIQ 5'in çift yönlü şarj (V2L) özelliğine dikkat çekerken Sizin İçin Ekstra Zaman da hızlı şarj özelliğini vurguluyor.

Olağanüstü Deneyimler ise tamamen elektrikli bir otomobilden alınacak konfor ve kullanım kolaylığı hakkında ipuçları olarak yorumlanıyor.

IONIQ markasıyla ilk olarak 2021'in başlarında, bir CUV model olan IONIQ 5'i satışa sunulacak ve daha sonra ilerleyen dönemlerde de farklı segmentlerdeki elektrikli araçlar tanıtılacak.

Sedan otomobilleri seven kullanıcılar için IONIQ 6'yı geliştiren Hyundai, daha büyük bir SUV olan IONIQ 7 modeliyle de kalabalık ailelerin ilgisini çekecek.

Kaynak: Carmedya.com

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