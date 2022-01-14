Hyundai'nin iki yeni modeline "Good Design Tasarım" ödülü

Hyundai'nin iki yeni modeli Ioniq 5 ve Staria, "Good Design Tasarım" ödülü kazandı.

Şirket açıklamasına göre, Hyundai Motor Company, 2022'ye yeni ödüller kazanarak girdi.

Firmanın Ioniq 5 ve Staria modelleri, organizasyonun "Ulaşım" kategorisinde "Good Design Tasarım" ödülüne layık görüldü.

Hyundai, Ulaşım haricinde "Interaktif Medya", "Ev", "Mobil Aplikasyon" ve "Grafik Tasarım" kategorilerinde de çeşitli ödüllere değer bulundu.

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan Hyundai Global Tasarım Merkezi'nden SangYup Lee, Good Design tarafından ödüle layık görülmenin kendileri için büyük bir onur olduğunu bildirdi.

SangYup Lee, "Bu onur, tutkusunu ve kalbini bu projeye koyan tasarım ekibimizin ve AR-GE merkezi mühendislerimizin olağanüstü çalışmalarına ait. Aynı zamanda Hyundai'nin tasarım kimliğinin insanlar üzerindeki etkisini de en iyi şekilde yansıtıyor." ifadelerini kullandı.

AA / Uğur Aslanhan - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet