Hyundai'nin 300 Beygirlik Yeni Yol Canavarı Ortaya Çıktı

Test süreci devam eden Hyundai i30 N Fastback kamuflajlı olarak kameralara yakalanırken, marka içerisinden gelen iddialı açıklamalar beklentileri artırıyor. Hyundai'nin uzun bir süredir belirli çizgide seyreden ürün gamına geçtiğimiz yıl sürpriz bir hamle ile eklediği i30 Fastback, belki de Kore merkezli üreticinin son dönemlerde attığı en mantıklı hamlelerden birisiydi.

TÜRKİYE'DEKİ KULLANICILAR DA MERAKLA BEKLİYOR

Tanıtıldığı ilk günden itibaren Türkiye'deki kullanıcılar tarafından da büyük ilgi gören modelin, ülkemize ithalatı hakkında ise henüz bir gelişme yaşanmadı. Yurt dışında yaklaşık 27 bin dolar gibi başlangıç fiyatıyla satış sürecine başlanan model için bir yandan da önemli bir gelişmenin eşiğindeyiz. N departmanı tarafından performans odaklı versiyonuyla karşımıza çıkarılması adına bir süredir hummalı bir çalışma yürüten Hyundai mühendisleri, sürecin sonuna doğru yaklaşmış durumda.

Log'un haberine göre, 380 beygirlik güçler elde edildi Veloster N'in ardından ailenin üçüncü üyesi olarak tanıtılacak olan i30 N Fastback aynı zamanda kendinden sonra gelecek ve Fiesta ST'ye rakip olacak i20 N'in de habercisi konumunda.

KAMUFLAJLI OLARAK KAMERALARA YAKALANDI

Eski BMW M patronu Albert Biermann'ın yaptığı açıklamalar üzerinden standart i30 N'den daha güçlü olacağı kesinlik kazanan bu versiyon sürüş dinamikleri olarak oldukça iddialı. Geçtiğimiz yıl içerisinde 2.0 litrelik prototip bir versiyon ile 380 beygire varan güçler elde edilebildiğini söyleyen Biermann, şimdilik böyle bir seviyenin seri üretim bandı için düşünülmediğinin de altını çizdi. Kamuflajlı olarak kameralara yakalan i30 N Fastback'in tanıtımı için önümüzde çok kısa bir süre kalırken, Hyundai'nin bu gelişiminin gelecekte gerçekleşecek yeni ürünlere nasıl yansıyacağını hep birlikte göreceğiz.