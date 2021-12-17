Hyundai Motor Grubu küçük mobilite platformunu duyurdu

Hyundai Motor Grubu, en yeni robotik teknolojilerini kullanan küçük mobilite platformunu duyurdu.

Hyundai Motor Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, markanın Mobil Eksantrik Droid (MobED) adını verdiği yeni nesil robot, yenilikçi bir tasarıma sahip oluyor. En dik ve engebeli yollarda bile optimum hareket sağlayan bağımsız süspansiyonlar ve dört tekerlek, düz ve dikdörtgen şeklindeki gövdeye üstün bir manevra kabiliyeti kazandırıyor.

Gelişmiş süspansiyon, dingil mesafesini ve direksiyon açılarını serbestçe ayarlayarak platformun en zorlu ortamlarda kolaylıkla hareket etmesine olanak tanıyor. MobED, genel olarak iç mekanlarda ve engebeli arazi koşullarında kullanılacak. Şirketlerin mevcut personellerine yardım edecek olan robotlar ayrıca ulaşılması zor yerlere de rahatlıkla girerek hem zamandan tasarruf ettirecek, hem de can güvenliğini ön planda tutacak.

Gelişmiş bir "Eksantrik Tekerlek" tahriki ve yüksek teknolojili direksiyon ile hareket eden robot, fren ve yükseklik kontrol sistemleri de dahil olmak üzere en yenilikçi mobilite teknolojileriyle donatılmış durumda. MobED, çeşitli yol yüzeylerine optimum uyum sağlarken aynı zamanda her bir tekerleğinde motor bulunduruyor. Bu motorlardan tekerleklere anlık olarak güç gelirken, hassas direksiyon tepkileri de gövdenin genel duruşunu en ideal şekilde kontrol ediyor. Bu sayede çok yönlü hareket kabiliyeti artırılırken, yüksek veya alçak zeminler algılandığında da hareket hızı ve seyir yönü de etkilenmemiş oluyor. Stabilizesi oldukça yüksek olan robotun 12 inçlik büyük lastikleri ise darbeleri ve titreşimleri emerek gövde üzerindeki yük veya kırılacak eşyaları zarar görmeden götüreceği yere taşıyor.

67 cm uzunluğunda, 60 cm genişliğinde, 33 cm yüksekliğinde ve 50 kg ağırlığında olan robot, dingil mesafesini ise yüksek hızlı sürüşte optimum denge için 65 cm'ye kadar genişletebiliyor. Daha dar ve daha engebeli alanlarda ise bu mesafeyi düşük hızlı manevralar için 45 cm'ye düşürüyor. Maksimum olarak 30 km/s hız yapabilen robot, 2 kWh pil kapasitesine sahip. Bu pil sayesinde tek bir şarjla yaklaşık dört saat sürüş yapabiliyor.

Mobilite gereksinimleri ve modülerlik için tasarlanan MobED, monte edilen cihaza bağlı olarak çeşitli uygulamalarda kullanılabiliyor. MobED ayrıca, insanların taşınması için de dikkat çekici bir özelliğe sahip görünüyor. Yaşlılar veya engelliler için bir mobilite cihazı olarak öne çıkan robot aynı zamanda bebek arabası olarak da kullanılabiliyor.

Hyundai Motor Grubu, söz konusu gelişmiş robotunu 5-8 Ocak 2022 tarihleri arasında Amerika'da düzenlenecek CES 2022'de görücüye çıkaracak.

AA / Furkan Gençoğlu - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet