Hyundai, E-GMP Platformuna Yeni Bir Elektrikli SUV Tasarlıyor

Gelen bilgilere göre Hyundai, Electric-Global Modular Platformu (E-GMP) için yeni bir prototip üzerinde çalışıyor. Şirket, tedarikçilerine yeni parçalar getirtmeye başladı bile. Otomotiv endüstrisindeki kaynakların verdiği bilgilere göre ilk işlevsel prototip, bu sene Aralık ayında görücüye çıkacak. Prototipin kod adı "NE" olacak. Aynı zamanda araç, kompakt SUV sınıfına dâhil olacak ve tek şarjla 450 kilometre gidebilecek.

~Kompakt SUV model Hyundai marka bir araç

Hyundai'nin bu sene düzenlenen Consumer Electronic Show'da yaptığı atılımlardan biri yürüyen araba olarak tanımlayabileceğimiz Elevate. Araç, ihtiyaç durumunda Star Wars serisinde bulunan AT-AT model araçlara benzer bir yapıya dönüşebiliyor. Böylece zorlu arazilerde adeta yürüyüp sıradan bir arabanın aşamayacağı engelleri aşıyor.

Hyundai, aynı zamanda mobilite konusunda gelecek yol haritasında elektronik araçlara özel geliştirilmiş yeni bir platformu tanıtacağını açıkladı. Bu demek oluyor ki Hyundai, artık Kona EV ve Ioniq EV gibi içten yanmalı motorla çalışan arabalarla aynı şaseyi paylaşan araçlardan yavaş yavaş uzaklaşacak.

E-GMP platformu, Hyundai Wia isimli şirket tarafından üretilen Integrated Drive Axle (IDA) adı verilen bir modülle geliştirilecek. IDA, tekerlek yatağıyla aksı birleştirerek daha sessiz ve stabil bir sürüş deneyimi sağlayacak.

Bir Hyundai yöneticisine göre E-GMP'nin en büyük yararlarından biri de arabayı sürücü tarafından özelleştirilebilir bir hâle getirmek olacak. Verilen bilgilere göre sürücüler, araç içindeki alanı ve ayarlamaları özelleştirebilecekler.

Gelen bilgilere göre E-GMP platformu üzerine kurulacak araçlardan biri, 2020 Haziran'da tanıtılacak. Hyundai'nin, araçları tanıttıktan genellikle 6 ay sonra satışa sunma alışkanlığı göz önünde bulundurulduğunda, bahsi geçen aracın 2021'in ilk aylarında pazara girmesi bekleniyor.