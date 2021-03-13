Hyundai'den yepyen bir MPV: STARIA
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Hyundai'den yepyen bir MPV: STARIA

13.03.2021 13:24 | Son Güncelleme: 13.03.2021 13:29
Hyundai'den yepyen bir MPV: STARIA

Her geçen gün yeni bir teknoloji yatırımı ve gelişmiş model atağı ile adından söz ettiren Hyundai Motor Company, bu kez farklı bir segment ile karşımıza çıkıyor.

CARMEDYA.COM – Her geçen gün yeni bir teknoloji yatırımı ve gelişmiş model atağı ile adından söz ettiren Hyundai Motor Company, bu kez farklı bir segment ile karşımıza çıkıyor.

Hyundai'nin yeni MPV modeli STARIA, fütüristik tasarım öğeleri ve birinci sınıf araç içi mobilite donanımlarıyla dikkat çekiyor.

Çok Amaçlı Araç (MPV) segmentindeki STARIA, adını aerodinamik tasarım özelliklerine referans olarak uzay biliminden alıyor ve böylece tamamen geleceğin bir vizyonu olarak lanse ediliyor. Sade ve düz çizgiler kullanılarak hazırlanan premium tasarım, Hyundai'nin "İnsanlık İçin ilerleme" vizyonunu da en iyi şekilde yanısıtıyor. Markanın akıllı mobilite çözüm sağlayıcısı olarak gelecekteki modellerine entegre edeceği yeni teknolojiler ve bilgi eğlence sistemleri, STARIA modelinde de fazlasıyla kullanılıyor.

STARIA, bir uzay gemisini andıran fütüristik ve modern bir dış tasarıma sahip. İnce uzun, yatay bir çizgi şekilinde konumlandırılan gündüz farı ve altına yerleştirilmiş farlar, bilim kurgu filmlerindeki gelişmiş araçları andırıyor. Bu etkileyici ambiyans, iç mekanın genişliğini vurgulayan geniş panoramik camlar ve pürüzsüz gövde parçalarıyla da devam ediyor. Ayrıca, ön tampondaki geniş ızgara da markanın karakteristik tasarım felsefesini gözler önüne seriyor. Kabinin genişliği de birinci sınıf konfor ve rahatlık için optimize edilmiş. Böylece STARIA, hem iş hem de aile kullanımı için ideal bir otomobil vurgusuyla hareket ediyor.

Hyundai Motor Company Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Global Tasarım Başkanı SangYup Lee, yeni konsept otomobil hakkında şunları söyledi. "STARIA, Hyundai'nin bir başka mobilite çağını başlatan etkileyici bir MPV otomobi. Benzeri görülmemiş tasarım özellikleriyle, müşterilerimize tamamen yeni bir deneyim ve konfor düzeyi sunacak."

STARIA Premium ise normal MPV modellere göre daha lüks bir görünüm ve daha farklı bir his sunuyor. Geleceğin en büyük gereksinimlerinden biri olan mobiliteyi bir sonraki seviyeye taşıyan araç, sportif kullanım özellikleri ve üst düzey konfor donanımlarıyla sadece belirli pazarlarda satışa sunulacak.

Hyundai Motor Company, STARIA ve STARIA Premium ile ilgili daha fazla ayrıntıyı önümüzdeki haftalarda açıklayacak.

Kaynak: Carmedya.com

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