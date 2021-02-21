Hyundai'den son hafta fırsatı
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Hyundai'den son hafta fırsatı

21.02.2021 18:26 | Son Güncelleme: 21.02.2021 18:31
Hyundai'den son hafta fırsatı

Hyundai, şubat ayının sonuna kadar geçerli kampanyasıyla sıfır faiz imkanı sunuyor.

Hyundai, şubat ayının sonuna kadar geçerli kampanyasıyla sıfır faiz imkanı sunuyor.

Hyundai Tucson N Line'da 37.000 TL'ye varan nakit indirimi ve aynı zamanda sıfır faiz kampanyası bulunuyor. Geçtiğimiz aralık ayında satışa sunulan makyajlı KONA da 219.605 TL'den başlayan fiyat etiketine sahip.

Hyundai Assan, i10 modelinde 6 ay sonra ödeme imkanı sağlarken, 4 bin TL'ye varan indirim de yapıyor. Baştan sona yenilenerek geçtiğimiz aylarda satışa sunulan Yeni i20 modelinde de sıfır faiz ve 11 bin TL'ye varan indirim yapılıyor.

Kaynak: Carmedya.com

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