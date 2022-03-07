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Hyundai'den kadın sürücülere destek

AA, Muhammet Emin Horuz - Ekonomi
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Hyundai'den kadın sürücülere destek

Hyundai Assan, kadın sürücülerin trafikte karşılaştığı sorunlara Radyo Trafik ile gerçekleştirdiği iş birliğiyle çözüm arıyor.

Hyundai Assan, kadın sürücülerin trafikte karşılaştığı sorunlara Radyo Trafik ile gerçekleştirdiği iş birliğiyle çözüm arıyor.

Hyundai Assan'dan yapılan açıklamaya göre, Radyo Trafik ile gerçekleştirilen projede kadınlara karşı trafikteki ön yargılar ele alınacak.

Hyundai Assan, Türkiye'nin trafik temalı radyo kanalı olan Radyo Trafik ile iş birliği yaparak trafikteki kadınların karşılaştığı ön yargıları ve bu ön yargılara karşı mücadelesini dinleyicileriyle paylaşıyor.

Dileyenler, yarın 104.2 frekansındaki Radyo Trafik'e bağlanıp kadınlara karşı olan ön yargıları tüm gün dinleyebilecek ve hatta yayına bağlanarak karşılaşılan ön yargıları anlatabilecek.

AA / Muhammet Emin Horuz - Ekonomi

Hyundai Assan, Radyo, Ekonomi, Haberler

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